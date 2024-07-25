Общество Минтруд добавил россиянам выходных на майские и новогодние праздники 25 июля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Антон Котяков сообщил об увеличении выходных Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Россияне получат возможность отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми. «Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — рассказал Антон Котяков. Он добавил, что в майские праздники выходные дни будут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число месяца. Ранее Котяков сообщал, что последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим. Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники telegram-канал Минтруда Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россияне получат возможность отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми. «Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — рассказал Антон Котяков. Он добавил, что в майские праздники выходные дни будут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число месяца. Ранее Котяков сообщал, что последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям