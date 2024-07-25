Минтруд добавил россиянам выходных на майские и новогодние праздники

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Календарь , 29 февраля, февраль 2024
Антон Котяков сообщил об увеличении выходных Фото:

Россияне получат возможность отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми.

«Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — рассказал Антон Котяков. Он добавил, что в майские праздники выходные дни будут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число месяца.

Ранее Котяков сообщал, что последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим.

Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники
Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники

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Россияне получат возможность отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми. «Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — рассказал Антон Котяков. Он добавил, что в майские праздники выходные дни будут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число месяца. Ранее Котяков сообщал, что последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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