Минтруд добавил россиянам выходных на майские и новогодние праздники

Россияне получат возможность отдохнуть в течение 11 дней во время новогодних праздников. Об этом сообщил Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Кроме того, количество выходных на майские праздники увеличится до восьми.
«Россияне будут отдыхать 11 дней в ближайшие новогодние праздники: с 29 декабря и по 8 января», — рассказал Антон Котяков. Он добавил, что в майские праздники выходные дни будут с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число месяца.
Ранее Котяков сообщал, что последний день 2025 года, 31 декабря, станет выходным за счет переноса выходных праздничных дней. В нынешнем году 31 декабря также будет нерабочим.
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