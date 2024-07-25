В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ

В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству отличников на ЕГЭ среди выпускников школ. Благодаря возможности пересдачи, теперь в городе 118 стобалльников и 10 двухсотбалльников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования.
«На пересдачу явился 1251 участник ЕГЭ: на информатику — 305, русский язык — 120, физику — шесть, биологию — 90, историю — 29, математику профильную — 188, литературу — 25, английский язык — 59, географию — три, химию — 90, обществознание — 315, математику базовую — 20, французский язык — один», — уточнили чиновники.
Статистику поменял выпускник «девятой» элитной гимназии, который пересдал ЕГЭ по физике, получил максимальный результат и в результате стал двухсотбалльником. Всего благодаря новой поправке в законе 874 екатеринбургских выпускника улучшили свой результат, а 266 — ухудшили.
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