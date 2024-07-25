В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ

25 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Всего пересдали единый госэкзамен 1251 школьник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству отличников на ЕГЭ среди выпускников школ. Благодаря возможности пересдачи, теперь в городе 118 стобалльников и 10 двухсотбалльников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования.



«На пересдачу явился 1251 участник ЕГЭ: на информатику — 305, русский язык — 120, физику — шесть, биологию — 90, историю — 29, математику профильную — 188, литературу — 25, английский язык — 59, географию — три, химию — 90, обществознание — 315, математику базовую — 20, французский язык — один», — уточнили чиновники. Статистику поменял выпускник «девятой» элитной гимназии, который пересдал ЕГЭ по физике, получил максимальный результат и в результате стал двухсотбалльником. Всего благодаря новой поправке в законе 874 екатеринбургских выпускника улучшили свой результат, а 266 — ухудшили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству отличников на ЕГЭ среди выпускников школ. Благодаря возможности пересдачи, теперь в городе 118 стобалльников и 10 двухсотбалльников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования. «На пересдачу явился 1251 участник ЕГЭ: на информатику — 305, русский язык — 120, физику — шесть, биологию — 90, историю — 29, математику профильную — 188, литературу — 25, английский язык — 59, географию — три, химию — 90, обществознание — 315, математику базовую — 20, французский язык — один», — уточнили чиновники. Статистику поменял выпускник «девятой» элитной гимназии, который пересдал ЕГЭ по физике, получил максимальный результат и в результате стал двухсотбалльником. Всего благодаря новой поправке в законе 874 екатеринбургских выпускника улучшили свой результат, а 266 — ухудшили.