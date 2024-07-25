В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству стобалльников на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Единый государственный экзамен. Курган, егэ, школа, паспорт
Всего пересдали единый госэкзамен 1251 школьник Фото:

В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству отличников на ЕГЭ среди выпускников школ. Благодаря возможности пересдачи, теперь в городе 118 стобалльников и 10 двухсотбалльников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования.

«На пересдачу явился 1251 участник ЕГЭ: на информатику — 305, русский язык — 120, физику — шесть, биологию — 90, историю — 29, математику профильную — 188, литературу — 25, английский язык — 59, географию — три, химию — 90, обществознание — 315, математику базовую — 20, французский язык — один», — уточнили чиновники.

Статистику поменял выпускник «девятой» элитной гимназии, который пересдал ЕГЭ по физике, получил максимальный результат и в результате стал двухсотбалльником. Всего благодаря новой поправке в законе 874 екатеринбургских выпускника улучшили свой результат, а 266 — ухудшили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге обновлен рекорд по количеству отличников на ЕГЭ среди выпускников школ. Благодаря возможности пересдачи, теперь в городе 118 стобалльников и 10 двухсотбалльников. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования. «На пересдачу явился 1251 участник ЕГЭ: на информатику — 305, русский язык — 120, физику — шесть, биологию — 90, историю — 29, математику профильную — 188, литературу — 25, английский язык — 59, географию — три, химию — 90, обществознание — 315, математику базовую — 20, французский язык — один», — уточнили чиновники. Статистику поменял выпускник «девятой» элитной гимназии, который пересдал ЕГЭ по физике, получил максимальный результат и в результате стал двухсотбалльником. Всего благодаря новой поправке в законе 874 екатеринбургских выпускника улучшили свой результат, а 266 — ухудшили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...