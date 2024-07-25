Бывший муж Пелагеи, хоккеист Телегин стал невыездным

Shot: Телегину закрыли выезд из России из-за долга в 64 млн рублей
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Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долга по ипотеке в 64 миллиона рублей Фото:

Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Это решение связано с долгом хоккеиста в 64 миллиона рублей.

«Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой», — пишет telegram-канал Shot.

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Несколько лет назад Телегин вместе с певицей Пелагеей приобрел роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров, который теперь стал предметом внимания судебных приставов. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку после развода, из-за чего на него начали исполнительное производство.

Кроме того, арест наложен и на автомобиль Телегина BMW X5. Как отмечает Shot, доходы спортсмена в «Авангарде» сократились: если в предыдущем сезоне его заработок составил 20 миллионов рублей, то годом ранее он получал более 45 миллионов.

В начале июня бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочке Таисии выезжать из России и не поставил в известность саму певицу. Это очень расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию.

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Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Это решение связано с долгом хоккеиста в 64 миллиона рублей. «Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой», — пишет telegram-канал Shot. Несколько лет назад Телегин вместе с певицей Пелагеей приобрел роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров, который теперь стал предметом внимания судебных приставов. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку после развода, из-за чего на него начали исполнительное производство. Кроме того, арест наложен и на автомобиль Телегина BMW X5. Как отмечает Shot, доходы спортсмена в «Авангарде» сократились: если в предыдущем сезоне его заработок составил 20 миллионов рублей, то годом ранее он получал более 45 миллионов. В начале июня бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочке Таисии выезжать из России и не поставил в известность саму певицу. Это очень расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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