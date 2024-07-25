Бывший муж Пелагеи, хоккеист Телегин стал невыездным

Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Это решение связано с долгом хоккеиста в 64 миллиона рублей.
«Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой», — пишет telegram-канал
Несколько лет назад Телегин вместе с певицей Пелагеей приобрел роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров, который теперь стал предметом внимания судебных приставов. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку после развода, из-за чего на него начали исполнительное производство.
Кроме того, арест наложен и на автомобиль Телегина BMW X5. Как отмечает Shot, доходы спортсмена в «Авангарде» сократились: если в предыдущем сезоне его заработок составил 20 миллионов рублей, то годом ранее он получал более 45 миллионов.
В начале июня бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочке Таисии выезжать из России и не поставил в известность саму певицу. Это очень расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.