Бывший муж Пелагеи, хоккеист Телегин стал невыездным

Shot: Телегину закрыли выезд из России из-за долга в 64 млн рублей

25 июля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Ивану Телегину запретили выезд из России из-за долга по ипотеке в 64 миллиона рублей Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Это решение связано с долгом хоккеиста в 64 миллиона рублей. «Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой», — пишет telegram-канал Shot . Новость по теме Редкое имя, карьера в четыре года, скандальный развод с Телегиным: как живет певица Пелагея Несколько лет назад Телегин вместе с певицей Пелагеей приобрел роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров, который теперь стал предметом внимания судебных приставов. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку после развода, из-за чего на него начали исполнительное производство. Кроме того, арест наложен и на автомобиль Телегина BMW X5. Как отмечает Shot, доходы спортсмена в «Авангарде» сократились: если в предыдущем сезоне его заработок составил 20 миллионов рублей, то годом ранее он получал более 45 миллионов. В начале июня бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочке Таисии выезжать из России и не поставил в известность саму певицу. Это очень расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известному российскому хоккеисту, бывшему мужу певицы Пелагеи Ивану Телегину запретили выезд за пределы России. Это решение связано с долгом хоккеиста в 64 миллиона рублей. «Хоккеисту Ивану Телегину закрыли выезд из РФ из-за долгов в 64 миллиона рублей. Несколько месяцев назад спортсмен не выпустил из страны их совместную с Пелагеей дочь на отдых с бабушкой», — пишет telegram-канал Shot. Несколько лет назад Телегин вместе с певицей Пелагеей приобрел роскошный особняк в Барвихе площадью 740 квадратных метров, который теперь стал предметом внимания судебных приставов. Хоккеист перестал выплачивать ипотеку после развода, из-за чего на него начали исполнительное производство. Кроме того, арест наложен и на автомобиль Телегина BMW X5. Как отмечает Shot, доходы спортсмена в «Авангарде» сократились: если в предыдущем сезоне его заработок составил 20 миллионов рублей, то годом ранее он получал более 45 миллионов. В начале июня бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил их дочке Таисии выезжать из России и не поставил в известность саму певицу. Это очень расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию.