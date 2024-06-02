Певица Пелагея сняла на видео рыдающую из-за отца дочь

Отец дочки Пелагеи запретил школьнице провести каникулы в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт "Мы вместе" на Красной площади. Москва, пелагея
Пелагея не поняла, почему отец Таисии запретил ей выезжать из России Фото:

Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил дочке Таисии выезжать из России. Это крайне расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию. Об этом рассказала сама исполнительница.

«Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила поздравление от папы. Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа?» — написала Пелагея в своих социальных сетях.

Пелагея рассказала, что бабушка до этого подарила Таисии путевку в Турцию в честь первых школьных каникул. Она ждала поездки и активно собирала вещи. Уже были куплены билеты, оплачен отель. Однако отец Таисии лишил ее отдыха, он поставил запрет на вывоз ребенка, никого не предупредив об этом.

О таком решении Пелагея узнала только в аэропорте за полчаса до вылета. «Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью, нет, с беззубой жестокостью „папочки“», — отметила певица.

Пелагея и Телегин расстались в 2019 году, спустя два года после рождения дочки. Однако процесс развода затянулся. В итоге 1 июня 2024-го стало известно, что иск о разделе совместно нажитого имущества был удовлетворен Никулинским районным судом Москвы в пользу артистки.

Иван Телегин — российский хоккеист, правый нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард». В рамках юниорского состава «Металлурга» подросток становился победителем международных турниров в Польше, Финляндии и Швейцарии, а также призером множества других соревнований.

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Бывший супруг певицы Пелагеи хоккеист Иван Телегин запретил дочке Таисии выезжать из России. Это крайне расстроило девочку, которая ранее получила от бабушки путевку в Турцию. Об этом рассказала сама исполнительница. «Дочка Тася ровно через день после окончания школы получила поздравление от папы. Это был запрет на выезд Таси. Куда? На отдых, конечно. Куда еще она собиралась, а об этом догадывался папа?» — написала Пелагея в своих социальных сетях. Пелагея рассказала, что бабушка до этого подарила Таисии путевку в Турцию в честь первых школьных каникул. Она ждала поездки и активно собирала вещи. Уже были куплены билеты, оплачен отель. Однако отец Таисии лишил ее отдыха, он поставил запрет на вывоз ребенка, никого не предупредив об этом. О таком решении Пелагея узнала только в аэропорте за полчаса до вылета. «Вот так, окончив свой первый класс, Тася столкнулась с жестокой действительностью, нет, с беззубой жестокостью „папочки“», — отметила певица. Пелагея и Телегин расстались в 2019 году, спустя два года после рождения дочки. Однако процесс развода затянулся. В итоге 1 июня 2024-го стало известно, что иск о разделе совместно нажитого имущества был удовлетворен Никулинским районным судом Москвы в пользу артистки. Иван Телегин — российский хоккеист, правый нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард». В рамках юниорского состава «Металлурга» подросток становился победителем международных турниров в Польше, Финляндии и Швейцарии, а также призером множества других соревнований.
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© Служба новостей «URA.RU»
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