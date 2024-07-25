ТАСС: МВД добивается ареста гендиректора ВСК Белкова

МВД добивается у суда ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информацию передает ТАСС.
Белков был задержан в Москве вечером 24 июля. Злоупотребление полномочиями, по версии следователей, заключалось в закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем другой военной организации.
Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны. Сам Иванов обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба и содержится под стражей. Ранее он обратился к суду с просьбой отпустить его из-под ареста. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.
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