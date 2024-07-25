ТАСС: МВД добивается ареста гендиректора ВСК Белкова

25 июля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Белков был задержан в Москве вечером 24 июля (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России МВД добивается у суда ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информацию передает ТАСС. Белков был задержан в Москве вечером 24 июля. Злоупотребление полномочиями, по версии следователей, заключалось в закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем другой военной организации. Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны. Сам Иванов обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба и содержится под стражей. Ранее он обратился к суду с просьбой отпустить его из-под ареста. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД добивается у суда ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информацию передает ТАСС. Белков был задержан в Москве вечером 24 июля. Злоупотребление полномочиями, по версии следователей, заключалось в закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем другой военной организации. Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны. Сам Иванов обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба и содержится под стражей. Ранее он обратился к суду с просьбой отпустить его из-под ареста. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.