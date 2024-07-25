ТАСС: МВД добивается ареста гендиректора ВСК Белкова

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Белков был задержан в Москве вечером 24 июля (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

МВД добивается у суда ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информацию передает ТАСС.

Белков был задержан в Москве вечером 24 июля. Злоупотребление полномочиями, по версии следователей, заключалось в закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем другой военной организации.

Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны. Сам Иванов обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба и содержится под стражей. Ранее он обратился к суду с просьбой отпустить его из-под ареста. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.

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МВД добивается у суда ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. Информацию передает ТАСС. Белков был задержан в Москве вечером 24 июля. Злоупотребление полномочиями, по версии следователей, заключалось в закупке томографа по завышенным ценам, когда Белков был руководителем другой военной организации. Работа Белкова находилась под наблюдением Тимура Иванова, экс-заместителя министра обороны. Сам Иванов обвиняется в коррупционных преступлениях крупного масштаба и содержится под стражей. Ранее он обратился к суду с просьбой отпустить его из-под ареста. Основанием для такого запроса послужили его участие в боевых действиях и наличие государственных наград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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