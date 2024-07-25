Беременная модель, мать троих детей и роман с моделью: что известно про женщин Павла Дурова

Предполагаемая девушка основателя мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова Диана Бако в конце июля рассказала о беременности в своих соцсетях. Однако позже газета «Комсомольская правда» написала о женщине по имени Ирина Болгар. Она заявила, что является матерью троих детей предпринимателя. Подробнее о личной жизни Дурова — в материале URA.RU.
С кем сейчас встречается Павел Дуров
По популярной версии, на данный момент Павел Дуров встречается с основательницей бренда купальников Дианой Бако. По информации портала Starhit.ru, девушка беременна. Однако она сама не называет имени своего партнера. Несмотря на это, Бако ведет роскошный образ жизни: в ее соцсетях появляются частные самолеты, люксовые отели и дорогие наряды.
Тайная мать троих детей Дурова
Недавно в социальных сетях появилась страница Ирины Болгар — девушка заявляет, что имеет трех детей от Павла Дурова. «Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — заявила девушка газете «Комсомольская правда».
По ее словам, брак с бизнесменом не был зарегистрирован официально, являясь гражданским, однако дети признаны и официально носят фамилию отца. Она вместе с детьми живет в Швейцарии. По словам девушки, с Дуровым они познакомились в Санкт-Петербурге. Объявить о своем положении она решила из-за детей, так как они спрашивали, почему о них нет никакой информации в интернете.
Двое детей от бывшей жены Дарьи Бондаренко
Первой женой миллиардера была Дарья Бондаренко. Пара познакомилась в конце нулевых, проведя интервью для студенческой газеты. Дуров учился на филологическом факультете, создав форум для студентов. Бондаренко училась на историческом факультете и возглавляла информационный комитет студсовета, являясь главредом газеты истфака «Студень».
От этого брака у Дурова двое детей — Алина и Михаил, чьи имена стали известны благодаря журналистскому расследованию, несмотря на то, что родители тщательно скрывают любую информацию о них. Дети уже вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes. Сама Бондаренко сейчас живет в Барселоне.
Слухи о романе с сербской моделью
В 2014 году в сети распространились слухи о романе Дурова с сербской моделью Катариной Пудар. Девушка появилась в фотопроекте, приуроченному к семилетию соцсети «ВКонтакте», приняли участие в акции «Футболки от Дурова». Тогда жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздавали одежду с изображениями собак миллионера.
По свидетельствам очевидцев, именно модели Дуров оказывал больше всего внимания на проектах, а после их видели вместе в неформальной обстановке. Имена других девушек, такие как модель Алена Шишкова, Хельга Лавкейти, Мария Троцко, также ассоциировались с владельцем Telegram в разное время, однако официальных подтверждений этих отношений не было.
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