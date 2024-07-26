Фигуранта дела о коррупции в мэрии Троицка Виноградова оставили под арестом

Дмитрия Виноградова оставили под домашним арестом до середины августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новое уголовное дело мэра Троицка Виноградова

Бизнесмена из Троицка (Челябинская область) Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки мэру города Александру Виноградову, оставили под домашним арестом. Как сообщили URA.RU 26 июля в пресс-службе прокуратуры региона, коммерсант просил отпустить его под запрет определенных действий или под залог, но суд не стал менять назначенную меру пресечения.

«Не согласившись с продлением меры пресечения, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке. Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В качестве оснований для смягчения меры пресечения сторона защиты указывала, что их клиент не собирается скрываться от следствия и суда, либо каким-то образом препятствовать производству по делу и оказывать давление на свидетелей. Помимо этого, под домашним арестом он не может управлять своей компанией. Но данные основания не нашли отклика у суда: Виноградова оставили под домашним арестом до 12 августа.

Виноградов-бизнесмен был задержан сотрудниками УФСБ по региону в середине декабря 2023 года. Вместе с ним сотрудники полиции задержали его однофамильца-мэра. По версии следствия, коммерсант давал взятки градоначальнику. За этот тот оказывал ему покровительство при выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

В ходе следственных действий Виноградов-бизнесмен подписал досудебное соглашение о сотрудничестве и вышел из СИЗО. Виноградов-мэр продолжает отрицать свою вину. С момента задержания он находится в изоляторе.