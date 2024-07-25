Машина перевернулась в центре города
В Тюмени перевернулась пожарная машина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на ул. Комбинатской в Тюмени, где опрокинулся пожарный автомобиль. Пожарный расчет ехал на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией», — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются.
На места аварии работают сотрудники ГИБДД
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