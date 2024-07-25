25 июля 2024

В Тюмени перевернулась пожарная машина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина перевернулась в центре города
Машина перевернулась в центре города Фото:

В Тюмени перевернулась пожарная машина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на ул. Комбинатской в Тюмени, где опрокинулся пожарный автомобиль. Пожарный расчет ехал на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются.

На места аварии работают сотрудники ГИБДД
На места аварии работают сотрудники ГИБДД
Фото:

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В Тюмени перевернулась пожарная машина. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП на ул. Комбинатской в Тюмени, где опрокинулся пожарный автомобиль. Пожарный расчет ехал на вызов с включенной световой и звуковой сигнализацией», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что пострадавших в аварии нет. В настоящий момент обстоятельства происшедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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