ЕК объявила о первой закупке оружия на 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

Еврокомиссия приняла решение о выделении через ЕС первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных активов Российской Федерации, на закупки оружия для Украины. Средства будут перечислены уже в эту пятницу.
«Сегодня ЕС выделяет Украине первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученных от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Отмечается, что средства направят в Украинский фонд для поддержки военного потенциала страны.
Ранее послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги были направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации страны.
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