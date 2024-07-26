ЕК объявила о первой закупке оружия на 1,5 млрд евро доходов от активов РФ

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ЕС выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро
ЕС выделил Украине транш в размере 1,5 млрд евро Фото:

Еврокомиссия приняла решение о выделении через ЕС первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных активов Российской Федерации, на закупки оружия для Украины. Средства будут перечислены уже в эту пятницу.

«Сегодня ЕС выделяет Украине первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученных от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Отмечается, что средства направят в Украинский фонд для поддержки военного потенциала страны.

Ранее послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги были направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации страны.

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Еврокомиссия приняла решение о выделении через ЕС первого транша в размере 1,5 млрд евро, полученных от замороженных активов Российской Федерации, на закупки оружия для Украины. Средства будут перечислены уже в эту пятницу. «Сегодня ЕС выделяет Украине первый платеж в размере 1,5 млрд евро, полученных от иммобилизованных российских активов», — говорится в заявлении Еврокомиссии. Отмечается, что средства направят в Украинский фонд для поддержки военного потенциала страны. Ранее послы Евросоюза отправили финансовую помощь Украине в размере 4,2 миллиарда евро. Деньги были направлены на поддержку восстановления, реконструкции и модернизации страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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