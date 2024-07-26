Абрамов хочет сохранить брак с Алсу любой ценой. Видео

26 июля 2024 в 16:53 Размер текста - 17 +

Бизнесмен Ян Абрамов хочет избежать развода с певицей Алсу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бизнесмен Ян Абрамов хочет сохранить брак с российской певицей Алсу и избежать развода. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский после заседания суда о разделе имущества. «Мой приоритет постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Рафаэлевич Абрамов хочет во что бы ты до не стало сделать все возможное для того, чтобы супружеская жизнь продолжалась», — сказал Добровинский в разговоре с «Пятым каналом». На данный момент процесс развода приостановлен. Пока Алсу пребывает во Франции, Ян Абрамов занимается своими делами в Москве. Адвокат подчеркивает, что семья и дети являются главными приоритетами для его клиента, и несмотря на желание певицы развестись, сторона бизнесмена будет настаивать на сохранении брака. Касательно раздела имущества, адвокат упомянул о «королевском» предложении от Яна Абрамова, которое было отклонено певицей. Добровинский выразил недоумение по поводу отказа Алсу и ее обвинений в лжи относительно предложенной суммы активов. Следующее заседание суда запланировано на 22 августа. Если попытки сохранить брак окажутся безуспешными, адвокат предполагает возможность нового судебного процесса, на этот раз для урегулирования вопросов, связанных с общением бизнесмена с его детьми. Ранее певица Алсу обвинила бывшего мужа Яна Абрамова в махинациях с победой дочери на шоу «Голос. Дети». По ее словам, бизнесмен причастен к этому скандалу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен Ян Абрамов хочет сохранить брак с российской певицей Алсу и избежать развода. Об этом сообщил адвокат бизнесмена Александр Добровинский после заседания суда о разделе имущества. «Мой приоритет постараться убедить Алсу в том, что брак надо сохранить. Трое детей, 18 лет нельзя вычеркнуть из жизни просто так. Ян Рафаэлевич Абрамов хочет во что бы ты до не стало сделать все возможное для того, чтобы супружеская жизнь продолжалась», — сказал Добровинский в разговоре с «Пятым каналом». На данный момент процесс развода приостановлен. Пока Алсу пребывает во Франции, Ян Абрамов занимается своими делами в Москве. Адвокат подчеркивает, что семья и дети являются главными приоритетами для его клиента, и несмотря на желание певицы развестись, сторона бизнесмена будет настаивать на сохранении брака. Касательно раздела имущества, адвокат упомянул о «королевском» предложении от Яна Абрамова, которое было отклонено певицей. Добровинский выразил недоумение по поводу отказа Алсу и ее обвинений в лжи относительно предложенной суммы активов. Следующее заседание суда запланировано на 22 августа. Если попытки сохранить брак окажутся безуспешными, адвокат предполагает возможность нового судебного процесса, на этот раз для урегулирования вопросов, связанных с общением бизнесмена с его детьми. Ранее певица Алсу обвинила бывшего мужа Яна Абрамова в махинациях с победой дочери на шоу «Голос. Дети». По ее словам, бизнесмен причастен к этому скандалу.