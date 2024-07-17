Алсу обвинила бывшего мужа в махинациях с победой дочери на «Голосе»

Российская певица Алсу ответила на обвинения в лицемерии, связанные с покупкой голосов на конкурсе «Голос. Дети». Она направила критику в сторону своего бывшего мужа Яна Абрамова, который, по ее словам, причастен к скандалу с победой их дочери.
«Переадресуйте, пожалуйста, ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу», — ответила Алсу на комментарий в одной из соцсетей. Ее слова передает издание News.ru. Подписчица певицы была недовольна действиями знаменитости после инцидента на шоу, теперь Алсу кажется ей лицемерной.
Ситуация вокруг шоу «Голос.Дети» получила широкий резонанс в 2019 году, когда дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победительницей. После этого последовали обвинения в манипуляции голосами зрителей, что вызвало бурную реакцию общественности. Спустя несколько месяцев критики сама Алсу призналась в накрутке голосов, что еще больше усилило дискуссии вокруг данного инцидента.
Ранее Алсу решила подать на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым они были вместе 18 лет. По одной из версий, причиной развода стали измены со стороны бывшего мужа. 2 июля певица подала в суд исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества с Абрамовым, пишет RT.
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Российская певица Алсу ответила на обвинения в лицемерии, связанные с покупкой голосов на конкурсе «Голос. Дети». Она направила критику в сторону своего бывшего мужа Яна Абрамова, который, по ее словам, причастен к скандалу с победой их дочери. «Переадресуйте, пожалуйста, ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу», — ответила Алсу на комментарий в одной из соцсетей. Ее слова передает издание News.ru. Подписчица певицы была недовольна действиями знаменитости после инцидента на шоу, теперь Алсу кажется ей лицемерной. Ситуация вокруг шоу «Голос.Дети» получила широкий резонанс в 2019 году, когда дочь Алсу Микелла Абрамова была объявлена победительницей. После этого последовали обвинения в манипуляции голосами зрителей, что вызвало бурную реакцию общественности. Спустя несколько месяцев критики сама Алсу призналась в накрутке голосов, что еще больше усилило дискуссии вокруг данного инцидента. Ранее Алсу решила подать на развод с предпринимателем Яном Абрамовым, с которым они были вместе 18 лет. По одной из версий, причиной развода стали измены со стороны бывшего мужа. 2 июля певица подала в суд исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества с Абрамовым, пишет RT.