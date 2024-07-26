Челябинские синоптики показали из космоса циклон, затапливающий два региона. Фото, видео

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Штаб и ПВР в Ленинском районе. Челябинск
Ливень идет над регионом вторые сутки Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Челябинские синоптики показали, как выглядит Каспийский циклон из космоса. Фото и видео прохождения циклона над Челябинской и Свердловской областями продемонстрировали в Челябинском гидрометеоцентре.

«Циклон на Южном Урале. Вид из космоса», — демострируют метеорологи.

Ранее URA.RU сообщало о сильных затяжных дождях, которые пришли в регион более суток назад. Синоптики назвали их суперливнями. В регионе подтоплены трассы и дворы в городах, сломаны деревья, некоторые города были лишены электроэнергии. Ход событий можно отследить в онлайн-трансляции.

Так выглядит Каспийский циклон из космоса
Так выглядит Каспийский циклон из космоса

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Челябинские синоптики показали, как выглядит Каспийский циклон из космоса. Фото и видео прохождения циклона над Челябинской и Свердловской областями продемонстрировали в Челябинском гидрометеоцентре. «Циклон на Южном Урале. Вид из космоса», — демострируют метеорологи. Ранее URA.RU сообщало о сильных затяжных дождях, которые пришли в регион более суток назад. Синоптики назвали их суперливнями. В регионе подтоплены трассы и дворы в городах, сломаны деревья, некоторые города были лишены электроэнергии. Ход событий можно отследить в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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