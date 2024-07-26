Челябинские синоптики показали из космоса циклон, затапливающий два региона. Фото, видео

26 июля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Ливень идет над регионом вторые сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Челябинские синоптики показали, как выглядит Каспийский циклон из космоса. Фото и видео прохождения циклона над Челябинской и Свердловской областями продемонстрировали в Челябинском гидрометеоцентре. «Циклон на Южном Урале. Вид из космоса», — демострируют метеорологи. Ранее URA.RU сообщало о сильных затяжных дождях, которые пришли в регион более суток назад. Синоптики назвали их суперливнями. В регионе подтоплены трассы и дворы в городах, сломаны деревья, некоторые города были лишены электроэнергии. Ход событий можно отследить в онлайн-трансляции. Так выглядит Каспийский циклон из космоса Telegram-канал «Челябинский ЦГМС» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские синоптики показали, как выглядит Каспийский циклон из космоса. Фото и видео прохождения циклона над Челябинской и Свердловской областями продемонстрировали в Челябинском гидрометеоцентре. «Циклон на Южном Урале. Вид из космоса», — демострируют метеорологи. Ранее URA.RU сообщало о сильных затяжных дождях, которые пришли в регион более суток назад. Синоптики назвали их суперливнями. В регионе подтоплены трассы и дворы в городах, сломаны деревья, некоторые города были лишены электроэнергии. Ход событий можно отследить в онлайн-трансляции.