Ливень идет над регионом вторые сутки
новость из сюжетаНа Челябинскую область обрушились затяжные ливни
Челябинские синоптики показали, как выглядит Каспийский циклон из космоса. Фото и видео прохождения циклона над Челябинской и Свердловской областями продемонстрировали в Челябинском гидрометеоцентре.
«Циклон на Южном Урале. Вид из космоса», — демострируют метеорологи.
Ранее URA.RU сообщало о сильных затяжных дождях, которые пришли в регион более суток назад. Синоптики назвали их суперливнями. В регионе подтоплены трассы и дворы в городах, сломаны деревья, некоторые города были лишены электроэнергии. Ход событий можно отследить в онлайн-трансляции.
Так выглядит Каспийский циклон из космоса
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