Бакальчук создала департамент внутри Wildberries, чтобы отстранить мужа от дел

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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Татьяна Бакальчук отстранила мужа от управления службой безопасности Wildberries Фото:
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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности внутри компании и возглавила его. Она отстранила своего мужа Владислава Бакальчука от управления службой безопасности на время разводного процесса, сообщили источники внутри компании.

«Это [создание нового департамента безопасности] было сделано, чтобы отстранить мужа от дел на время бракоразводного процесса», — сообщает telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на источник внутри компании. Раньше Владислав разделил службу безопасности WB на несколько отделов для создания внутренней конкуренции. Сейчас Татьяна объединила их в один департамент и стала его главой. Приказ об этом был подписан 10 июля. Официальной информации по этом поводу еще нет.

Бакальчук заявила, что не «является заложницей», а просто разводится с мужем. Объединение компаний для создания новой цифровой торговой платформы было согласовано с Владиславом, которому принадлежит 1% акций Wildberries. Муж претендует на большую часть компании после развода, так как у них нет брачного контракта, и все совместно нажитое имущество будет делиться поровну.

Ранее Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет «рейдерский захват». А Владислав решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже рассказал о планах обратиться к президенту Владимиру Путину из-за скандала с возможным «рейдерским захватом» бизнеса.

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Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности внутри компании и возглавила его. Она отстранила своего мужа Владислава Бакальчука от управления службой безопасности на время разводного процесса, сообщили источники внутри компании. «Это [создание нового департамента безопасности] было сделано, чтобы отстранить мужа от дел на время бракоразводного процесса», — сообщает telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на источник внутри компании. Раньше Владислав разделил службу безопасности WB на несколько отделов для создания внутренней конкуренции. Сейчас Татьяна объединила их в один департамент и стала его главой. Приказ об этом был подписан 10 июля. Официальной информации по этом поводу еще нет. Бакальчук заявила, что не «является заложницей», а просто разводится с мужем. Объединение компаний для создания новой цифровой торговой платформы было согласовано с Владиславом, которому принадлежит 1% акций Wildberries. Муж претендует на большую часть компании после развода, так как у них нет брачного контракта, и все совместно нажитое имущество будет делиться поровну. Ранее Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет «рейдерский захват». А Владислав решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже рассказал о планах обратиться к президенту Владимиру Путину из-за скандала с возможным «рейдерским захватом» бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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