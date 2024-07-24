Бакальчук создала департамент внутри Wildberries, чтобы отстранить мужа от дел

24 июля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Татьяна Бакальчук отстранила мужа от управления службой безопасности Wildberries Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности внутри компании и возглавила его. Она отстранила своего мужа Владислава Бакальчука от управления службой безопасности на время разводного процесса, сообщили источники внутри компании. «Это [создание нового департамента безопасности] было сделано, чтобы отстранить мужа от дел на время бракоразводного процесса», — сообщает telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на источник внутри компании. Раньше Владислав разделил службу безопасности WB на несколько отделов для создания внутренней конкуренции. Сейчас Татьяна объединила их в один департамент и стала его главой. Приказ об этом был подписан 10 июля. Официальной информации по этом поводу еще нет. Бакальчук заявила, что не «является заложницей», а просто разводится с мужем. Объединение компаний для создания новой цифровой торговой платформы было согласовано с Владиславом, которому принадлежит 1% акций Wildberries. Муж претендует на большую часть компании после развода, так как у них нет брачного контракта, и все совместно нажитое имущество будет делиться поровну. Ранее Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет «рейдерский захват». А Владислав решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже рассказал о планах обратиться к президенту Владимиру Путину из-за скандала с возможным «рейдерским захватом» бизнеса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук создала новый департамент безопасности внутри компании и возглавила его. Она отстранила своего мужа Владислава Бакальчука от управления службой безопасности на время разводного процесса, сообщили источники внутри компании. «Это [создание нового департамента безопасности] было сделано, чтобы отстранить мужа от дел на время бракоразводного процесса», — сообщает telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА» со ссылкой на источник внутри компании. Раньше Владислав разделил службу безопасности WB на несколько отделов для создания внутренней конкуренции. Сейчас Татьяна объединила их в один департамент и стала его главой. Приказ об этом был подписан 10 июля. Официальной информации по этом поводу еще нет. Бакальчук заявила, что не «является заложницей», а просто разводится с мужем. Объединение компаний для создания новой цифровой торговой платформы было согласовано с Владиславом, которому принадлежит 1% акций Wildberries. Муж претендует на большую часть компании после развода, так как у них нет брачного контракта, и все совместно нажитое имущество будет делиться поровну. Ранее Бакальчук опровергла заявления о том, в компании идет «рейдерский захват». А Владислав решил обсудить свои проблемы с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а позже рассказал о планах обратиться к президенту Владимиру Путину из-за скандала с возможным «рейдерским захватом» бизнеса.