Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб с экстренными службами с руководством Карабашского ГО. Об этом он сообщил в ночь, 27 июля, в своем telegram-канале.
«Сейчас провел заседание оперативного штаба со всеми экстренными службами с руководством Карабашского городского округа. Сегодня вечером был прорыв дамбы на Киолимском водохранилище в Карабаше, затоплен поселок Киолим, оттуда жители, эвакуированы в Карабаш, в пункты временного размещения» — сообщил Текслер.
Губернатор уточнил, что в Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, с питьевой водой. На месте работают оперативные службы, МЧС, МВД, администрация муниципалитета, а пострадавших на данный момент нет. Утром Текслер проведет еще одно совещание оперштаба и отправится на место ЧП.
Саму дамбу прорвало 26 июля под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне затопления оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС эвакуируют население. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего в Челябинской области.
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