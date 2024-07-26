Общество Челябинский губернатор Текслер держит на контроле ситуацию с прорвавшейся дамбой. Видео 27 июля 2024 в 00:45 Размер текста - 17 + Утром Текслер проедет еще один оперштаб Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб с экстренными службами с руководством Карабашского ГО. Об этом он сообщил в ночь, 27 июля, в своем telegram-канале. «Сейчас провел заседание оперативного штаба со всеми экстренными службами с руководством Карабашского городского округа. Сегодня вечером был прорыв дамбы на Киолимском водохранилище в Карабаше, затоплен поселок Киолим, оттуда жители, эвакуированы в Карабаш, в пункты временного размещения» — сообщил Текслер. Губернатор уточнил, что в Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, с питьевой водой. На месте работают оперативные службы, МЧС, МВД, администрация муниципалитета, а пострадавших на данный момент нет. Утром Текслер проведет еще одно совещание оперштаба и отправится на место ЧП. Саму дамбу прорвало 26 июля под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне затопления оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС эвакуируют население. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего в Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативный штаб с экстренными службами с руководством Карабашского ГО. Об этом он сообщил в ночь, 27 июля, в своем telegram-канале. «Сейчас провел заседание оперативного штаба со всеми экстренными службами с руководством Карабашского городского округа. Сегодня вечером был прорыв дамбы на Киолимском водохранилище в Карабаше, затоплен поселок Киолим, оттуда жители, эвакуированы в Карабаш, в пункты временного размещения» — сообщил Текслер. Губернатор уточнил, что в Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, с питьевой водой. На месте работают оперативные службы, МЧС, МВД, администрация муниципалитета, а пострадавших на данный момент нет. Утром Текслер проведет еще одно совещание оперштаба и отправится на место ЧП. Саму дамбу прорвало 26 июля под Карабашем из-за продолжающихся ливней. В зоне затопления оказалось около 200 человек. Сотрудники МЧС эвакуируют население. Ситуация находится на контроле полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. URA.RU ведет прямую трансляцию происходящего в Челябинской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям