Как в Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024: флаг Игр повесили вверх ногами. Фотогалерея

Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами

27 июля 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

Церемония открытия Олимпиады сопровождалась эффектным световым оформлением Фото: Loic Venance/AP/TASS В Париже закончилась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Она длилась четыре часа, и впервые прошла не на стадионе, а в самом центре города. Олимпийский огонь прибыл в столицу Франции из Греции. 300 тысяч человек собрались вдоль берегов реки Сены, чтобы увидеть парад речных барж и катеров, на которых по шестикилометровому маршруту проплыли участники спортивных команд различных государств. А это более десяти тысяч участников. Первый музыкальный номер церемонии исполнила Леди Гага, а в заключительной части выступила Селин Дион. Не обошлось без курьезов — флаг Игр повесили вниз головой. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Париже закончилась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Она длилась четыре часа, и впервые прошла не на стадионе, а в самом центре города. Олимпийский огонь прибыл в столицу Франции из Греции. 300 тысяч человек собрались вдоль берегов реки Сены, чтобы увидеть парад речных барж и катеров, на которых по шестикилометровому маршруту проплыли участники спортивных команд различных государств. А это более десяти тысяч участников. Первый музыкальный номер церемонии исполнила Леди Гага, а в заключительной части выступила Селин Дион. Не обошлось без курьезов — флаг Игр повесили вниз головой. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже URA.RU