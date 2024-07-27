Как в Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024: флаг Игр повесили вверх ногами. Фотогалерея

Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
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Церемония открытия Олимпиады сопровождалась эффектным световым оформлением Фото:

В Париже закончилась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Она длилась четыре часа, и впервые прошла не на стадионе, а в самом центре города. Олимпийский огонь прибыл в столицу Франции из Греции. 300 тысяч человек собрались вдоль берегов реки Сены, чтобы увидеть парад речных барж и катеров, на которых по шестикилометровому маршруту проплыли участники спортивных команд различных государств. А это более десяти тысяч участников. Первый музыкальный номер церемонии исполнила Леди Гага, а в заключительной части выступила Селин Дион. Не обошлось без курьезов — флаг Игр повесили вниз головой. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже URA.RU

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В Париже закончилась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Она длилась четыре часа, и впервые прошла не на стадионе, а в самом центре города. Олимпийский огонь прибыл в столицу Франции из Греции. 300 тысяч человек собрались вдоль берегов реки Сены, чтобы увидеть парад речных барж и катеров, на которых по шестикилометровому маршруту проплыли участники спортивных команд различных государств. А это более десяти тысяч участников. Первый музыкальный номер церемонии исполнила Леди Гага, а в заключительной части выступила Селин Дион. Не обошлось без курьезов — флаг Игр повесили вниз головой. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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