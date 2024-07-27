В Париже закончилась церемония открытия летних Олимпийских игр 2024. Она длилась четыре часа, и впервые прошла не на стадионе, а в самом центре города. Олимпийский огонь прибыл в столицу Франции из Греции. 300 тысяч человек собрались вдоль берегов реки Сены, чтобы увидеть парад речных барж и катеров, на которых по шестикилометровому маршруту проплыли участники спортивных команд различных государств. А это более десяти тысяч участников. Первый музыкальный номер церемонии исполнила Леди Гага, а в заключительной части выступила Селин Дион. Не обошлось без курьезов — флаг Игр повесили вниз головой. Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже URA.RU
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