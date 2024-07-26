26 июля 2024

Жителям челябинского поселка, пострадавшим от наводнения, возместят ущерб

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После разрушения гидротехнического сооружения вода ушла, люди эвакуированы
После разрушения гидротехнического сооружения вода ушла, люди эвакуированы Фото:

Жителям челябинского поселка Киолим Карабаша Челябинской области, пострадавшим от наводнения, возместят ущерб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Угрозы жизни и здоровью в текущий момент в тех населенных пунктах, которые подтопило, нет. Сейчас работает комиссия, работают сотрудники МЧС и остальных ведомств. Будем восстанавливать объем разрушений, повреждений, ущерб граждан», — заявил вице-мэр Карабаша Вячеслав Коробейников. 

Вице-мэр также отметил, что на базе двух школ Карабаша развернуты пункты временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием и питьевой водой. На данный момент там находится восемь человек.

Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы был затоплен поселок Киолим. Уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка Мухаметово, Байдашево, Карасево. Было эвакуировано 163 человека, из них 21 — ребенок.

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Жителям челябинского поселка Киолим Карабаша Челябинской области, пострадавшим от наводнения, возместят ущерб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Угрозы жизни и здоровью в текущий момент в тех населенных пунктах, которые подтопило, нет. Сейчас работает комиссия, работают сотрудники МЧС и остальных ведомств. Будем восстанавливать объем разрушений, повреждений, ущерб граждан», — заявил вице-мэр Карабаша Вячеслав Коробейников.  Вице-мэр также отметил, что на базе двух школ Карабаша развернуты пункты временного размещения. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием и питьевой водой. На данный момент там находится восемь человек. Вечером 26 июля из-за прорыва дамбы был затоплен поселок Киолим. Уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка Мухаметово, Байдашево, Карасево. Было эвакуировано 163 человека, из них 21 — ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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