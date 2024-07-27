Полпред прибыл в челябинский поселок, который накануне пострадал от прорыва дамбы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Под Карабашем прорвало дамбу

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля приехал в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он проводит заседание оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Якушев вместе с Текслером осмотрели пострадавший поселок Киолим. Губернатор доложил об обстановке на 27 июня», — сообщает корреспондент URA.RU.

Из-за прорыва дамбы 26 июля был затоплен поселок Киолим. Под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево, Карасево. Всех жителей эвакуировали. К утру 27 вода из Киолима ушла. Никто не пострадал. Текслер ранее сообщил, что пострадавшие получат компенсацию.

Полпред Якушев работает 27 июля в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ограждения дамбы Киалимского водохранилища Фото: Дмитрий Сопильняк

Так выглядит Киалимское водохранилище 27 июля Фото: Дмитрий Сопильняк