Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля приехал в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он проводит заседание оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.
«Якушев вместе с Текслером осмотрели пострадавший поселок Киолим. Губернатор доложил об обстановке на 27 июня», — сообщает корреспондент URA.RU.
Из-за прорыва дамбы 26 июля был затоплен поселок Киолим. Под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево, Карасево. Всех жителей эвакуировали. К утру 27 вода из Киолима ушла. Никто не пострадал. Текслер ранее сообщил, что пострадавшие получат компенсацию.
Полпред Якушев работает 27 июля в Челябинской области
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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля приехал в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он проводит заседание оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU. «Якушев вместе с Текслером осмотрели пострадавший поселок Киолим. Губернатор доложил об обстановке на 27 июня», — сообщает корреспондент URA.RU. Из-за прорыва дамбы 26 июля был затоплен поселок Киолим. Под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево, Карасево. Всех жителей эвакуировали. К утру 27 вода из Киолима ушла. Никто не пострадал. Текслер ранее сообщил, что пострадавшие получат компенсацию.