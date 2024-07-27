Полпред Якушев приехал в Карабаш, где прорвало дамбу. Фото, видео

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Карабаш
Полпред прибыл в челябинский поселок, который накануне пострадал от прорыва дамбы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля приехал в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он проводит заседание оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Якушев вместе с Текслером осмотрели пострадавший поселок Киолим. Губернатор доложил об обстановке на 27 июня», — сообщает корреспондент URA.RU.

Из-за прорыва дамбы 26 июля был затоплен поселок Киолим. Под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево, Карасево. Всех жителей эвакуировали. К утру 27 вода из Киолима ушла. Никто не пострадал. Текслер ранее сообщил, что пострадавшие получат компенсацию.

Карабаш
Полпред Якушев работает 27 июля в Челябинской области
Фото:
Ограждения дамбы Киалимского водохранилища
Ограждения дамбы Киалимского водохранилища
Фото:
Так выглядит Киалимское водохранилище 27 июля
Так выглядит Киалимское водохранилище 27 июля
Фото:

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Полпред президента в УрФО Владимир Якушев 27 июля приехал в Карабаш Челябинской области, где прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он проводит заседание оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU. «Якушев вместе с Текслером осмотрели пострадавший поселок Киолим. Губернатор доложил об обстановке на 27 июня», — сообщает корреспондент URA.RU. Из-за прорыва дамбы 26 июля был затоплен поселок Киолим. Под угрозу подтопления попали поселки Мухаметово, Байдашево, Карасево. Всех жителей эвакуировали. К утру 27 вода из Киолима ушла. Никто не пострадал. Текслер ранее сообщил, что пострадавшие получат компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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