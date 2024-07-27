ВС РФ освободили Лозоватское в ДНР

ВС РФ продолжают освобождать территории ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные освободили населенный пункт в Донецкой народной республике — Лозоватское. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.