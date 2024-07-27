ВС РФ освободили Лозоватское в ДНР

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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
ВС РФ продолжают освобождать территории ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные освободили населенный пункт в Донецкой народной республике — Лозоватское. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Российские военные освободили населенный пункт в Донецкой народной республике — Лозоватское. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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