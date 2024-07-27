ВС РФ освободили Лозоватское в ДНР

27 июля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают освобождать территории ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные освободили населенный пункт в Донецкой народной республике — Лозоватское. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные освободили населенный пункт в Донецкой народной республике — Лозоватское. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР», — сообщили в Минобороны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.