День ВМФ 28 июля: как пройдет один из главных парадов России

В России традиционно отметят День ВМФ парадами, концертами и салютами

28 июля 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

День ВМФ в России в 2024 году традиционно отметят в нескольких городах страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Профессиональный праздник военных моряков ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. 2024 год не станет исключением. Этот день имеет большое значение для России, символизируя мощь и величие военно-морского флота РФ, а также его вклад в обеспечение безопасности морских границ и интересов государства. Где 28 июля пройдут парады кораблей, военно-спортивные праздники и другие мероприятия, посвященные истории и традициям ВМФ, URA.RU подготовило в сводном материале. История праздника Праздник Военно-морского флота (ВМФ) уходит корнями в эпоху Петра I. Более 300 лет назад российский император учредил его в честь победы русского флота над шведами в Гангутском сражении 27 июля 1714 года. Первый всероссийский император отметил этот триумф грандиозным торжеством с морскими парадами и фейерверками. В XIX веке стали проходить парады военных кораблей и звучать орудийные салюты. После Октябрьской революции традиция была временно прервана. В 1939 году празднование возобновилось по предложению наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова и отмечалось 24 июля. С 1980 года День ВМФ стали отмечать в последнее воскресенье июля, а с 2006 года эта дата закреплена указом президента РФ. Сегодня этот праздник, который увековечивает подвиги моряков, их мужество и верность Родине. Празднуют его не только служащие флота, но и все, кто связан с морской службой, включая ветеранов и работников флотских учреждений. Программа Дня ВМФ в 2024 году Главные торжества 28 июля пройдут в Санкт-Петербурге, где запланированы масштабные мероприятия, включая военно-морской парад и концерт. В вечернем шоу заявлено выступление рок-певицы Юлии Чичериной, а днем ожидается концерт с участием военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая. Начнутся праздничные мероприятия с зажжения факелов на Ростральных колоннах и продолжатся парадом кораблей на Неве, который ознаменуют залпы из 12 орудий Андреевской батареи. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Празднование Дня ВМФ традиционно включает подъем Андреевского флага на кораблях, а также парады и спортивные праздники в местах базирования флотов страны. В Санкт-Петербурге планируется парад кораблей, авиационное шоу и праздничный салют. Ярким завершением дня станет подсветка Дворцового моста в цвета Андреевского флага. Вход на музеи и культурные площадки, связанные с военно-морской историей, в этот день будет бесплатным для всех желающих. Как День ВМФ отметят в других городах В 2024 году изменения в праздновании Дня Военно-морского флота затронули несколько городов. Так, в Кронштадте морская часть парада отменена, несмотря на прибытие кораблей. Они были отправлены обратно на базы Северного флота. В Севастополе морской парад также не состоится, но в городе запланированы концерты, мастер-классы и выставки. В Североморске и Балтийске празднование пройдет по традиционному сценарию с парадами и концертами. Насыщенная программа анонсирована во Владивостоке, которая также включает парад кораблей, военно-патриотическую акцию и салют. Для жителей и гостей города предусмотрели бесплатные экскурсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессиональный праздник военных моряков ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. 2024 год не станет исключением. Этот день имеет большое значение для России, символизируя мощь и величие военно-морского флота РФ, а также его вклад в обеспечение безопасности морских границ и интересов государства. Где 28 июля пройдут парады кораблей, военно-спортивные праздники и другие мероприятия, посвященные истории и традициям ВМФ, URA.RU подготовило в сводном материале. Праздник Военно-морского флота (ВМФ) уходит корнями в эпоху Петра I. Более 300 лет назад российский император учредил его в честь победы русского флота над шведами в Гангутском сражении 27 июля 1714 года. Первый всероссийский император отметил этот триумф грандиозным торжеством с морскими парадами и фейерверками. В XIX веке стали проходить парады военных кораблей и звучать орудийные салюты. После Октябрьской революции традиция была временно прервана. В 1939 году празднование возобновилось по предложению наркома ВМФ СССР Николая Кузнецова и отмечалось 24 июля. С 1980 года День ВМФ стали отмечать в последнее воскресенье июля, а с 2006 года эта дата закреплена указом президента РФ. Сегодня этот праздник, который увековечивает подвиги моряков, их мужество и верность Родине. Празднуют его не только служащие флота, но и все, кто связан с морской службой, включая ветеранов и работников флотских учреждений. Главные торжества 28 июля пройдут в Санкт-Петербурге, где запланированы масштабные мероприятия, включая военно-морской парад и концерт. В вечернем шоу заявлено выступление рок-певицы Юлии Чичериной, а днем ожидается концерт с участием военных оркестров из Индии, Вьетнама и Китая. Начнутся праздничные мероприятия с зажжения факелов на Ростральных колоннах и продолжатся парадом кораблей на Неве, который ознаменуют залпы из 12 орудий Андреевской батареи. Участие в нем примет президент России Владимир Путин. Празднование Дня ВМФ традиционно включает подъем Андреевского флага на кораблях, а также парады и спортивные праздники в местах базирования флотов страны. В Санкт-Петербурге планируется парад кораблей, авиационное шоу и праздничный салют. Ярким завершением дня станет подсветка Дворцового моста в цвета Андреевского флага. Вход на музеи и культурные площадки, связанные с военно-морской историей, в этот день будет бесплатным для всех желающих. В 2024 году изменения в праздновании Дня Военно-морского флота затронули несколько городов. Так, в Кронштадте морская часть парада отменена, несмотря на прибытие кораблей. Они были отправлены обратно на базы Северного флота. В Севастополе морской парад также не состоится, но в городе запланированы концерты, мастер-классы и выставки. В Североморске и Балтийске празднование пройдет по традиционному сценарию с парадами и концертами. Насыщенная программа анонсирована во Владивостоке, которая также включает парад кораблей, военно-патриотическую акцию и салют. Для жителей и гостей города предусмотрели бесплатные экскурсии.