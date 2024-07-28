WP: российские войска скоро освободят всю ДНР

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, военные сборы, полигон, резервисты, мобилизованные
ВС РФ «на грани» полного освобождения ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров. Об этом заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений.

«Их цель — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани [взятия под контроль всей] ДНР», — высказался командир в беседе с The Washington Post.

В газете добавили, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. А к переговорам о территориальных уступках Украину подталкивает выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки.

Ранее британский обозреватель Арис Руссинос заявлял, что успехи ВС РФ на поле боя, которых они могут достигнуть летом, вынудят Киев в полной мере принять выдвигаемые Москвой условия для окончания боевых действий. Об этом сообщили в MK.RU.

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ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров. Об этом заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. «Их цель — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани [взятия под контроль всей] ДНР», — высказался командир в беседе с The Washington Post. В газете добавили, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. А к переговорам о территориальных уступках Украину подталкивает выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Ранее британский обозреватель Арис Руссинос заявлял, что успехи ВС РФ на поле боя, которых они могут достигнуть летом, вынудят Киев в полной мере принять выдвигаемые Москвой условия для окончания боевых действий. Об этом сообщили в MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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