WP: российские войска скоро освободят всю ДНР

28 июля 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

ВС РФ «на грани» полного освобождения ДНР Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров. Об этом заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. «Их цель — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани [взятия под контроль всей] ДНР», — высказался командир в беседе с The Washington Post . В газете добавили, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. А к переговорам о территориальных уступках Украину подталкивает выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Ранее британский обозреватель Арис Руссинос заявлял, что успехи ВС РФ на поле боя, которых они могут достигнуть летом, вынудят Киев в полной мере принять выдвигаемые Москвой условия для окончания боевых действий. Об этом сообщили в MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ на грани того, чтобы взять под контроль всю территорию Донецкой Народной Республики. Благодаря этому Россия будет иметь больший вес во время будущих переговоров. Об этом заявил командир батальона 47-й бригады ВСУ с позывным Гений. «Их цель — подтолкнуть нас, чтобы они могли получить больше рычагов для мирных переговоров и получить от нас больше. Они почти на грани [взятия под контроль всей] ДНР», — высказался командир в беседе с The Washington Post. В газете добавили, что Киеву не хватает военнослужащих, из-за чего ВСУ теряют позиции на поле боя. А к переговорам о территориальных уступках Украину подталкивает выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Ранее британский обозреватель Арис Руссинос заявлял, что успехи ВС РФ на поле боя, которых они могут достигнуть летом, вынудят Киев в полной мере принять выдвигаемые Москвой условия для окончания боевых действий. Об этом сообщили в MK.RU.