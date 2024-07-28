Курганцев зовут работать упаковщиками на челябинскую фабрику за 240 тысяч рублей

Жителей Курганской области приглашают работать упаковщиками продукции на челябинской птицефабрике и обещают зарплату до 240 тысяч рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Приглашаются соискатели вакансии упаковщика из Курганской области для работы вахтой на птицефабрике в Челябинской области. Оплата за смену до 4500 рублей, за вахту от 120 до 240 тысяч рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито.Работа».
Представители работодателя обещают соискателям бесплатное проживание, спецодежду. Также для желающих есть возможность карьерного роста на производстве, оснащенном современными автоматическими линиями, отмечается в объявлении.
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