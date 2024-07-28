Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

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ВС РФ продолжают освобождать ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает канал «Звезда».

Ранее боевик ВСУ заявил западной прессе, что украинская армия готовится к полной сдаче ДНР. По его словам, ВС РФ на грани полного взятия региона.

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Российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает канал «Звезда». Ранее боевик ВСУ заявил западной прессе, что украинская армия готовится к полной сдаче ДНР. По его словам, ВС РФ на грани полного взятия региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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