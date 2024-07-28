Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

ВС РФ продолжают освобождать ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает канал «Звезда».
Ранее боевик ВСУ заявил западной прессе, что украинская армия готовится к полной сдаче ДНР. По его словам, ВС РФ на грани полного взятия региона.
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