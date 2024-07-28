Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

28 июля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают освобождать ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает канал «Звезда». Ранее боевик ВСУ заявил западной прессе, что украинская армия готовится к полной сдаче ДНР. По его словам, ВС РФ на грани полного взятия региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ освободили Прогресс и Евгеновку в ДНР», — говорится в сообщении ведомства. Информацию передает канал «Звезда». Ранее боевик ВСУ заявил западной прессе, что украинская армия готовится к полной сдаче ДНР. По его словам, ВС РФ на грани полного взятия региона.