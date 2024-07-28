ВС РФ сковали логистику ВСУ, освободив село Прогресс

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ВС РФ усложнили логистику ВСУ на покровском направлении
ВС РФ усложнили логистику ВСУ на покровском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России установили контроль над селом Прогресс, что значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Об этом рассказали в силовых структурах.

«Прогресс — стратегически важное направление. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — передает заявление источников ТАСС.  Там добавили, что это достижение на покровском направлении позволяет ВС РФ занять стратегически важную позицию у железнодорожной линии, тем самым полностью сдерживая транспортировку войск и ресурсов ВСУ.

Министерство обороны России 28 июля сообщило, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Ранее один из украинских военных заявил западной прессе о том, что ВСУ готовятся к полной сдаче ДНР. Украинский лидер Владимир Зеленский 26 июля заявлял, что на покровском направлении украинская армия сталкивается с наибольшими трудностями, передает «Ридус».

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Вооруженные силы России установили контроль над селом Прогресс, что значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Об этом рассказали в силовых структурах. «Прогресс — стратегически важное направление. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — передает заявление источников ТАСС.  Там добавили, что это достижение на покровском направлении позволяет ВС РФ занять стратегически важную позицию у железнодорожной линии, тем самым полностью сдерживая транспортировку войск и ресурсов ВСУ. Министерство обороны России 28 июля сообщило, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Ранее один из украинских военных заявил западной прессе о том, что ВСУ готовятся к полной сдаче ДНР. Украинский лидер Владимир Зеленский 26 июля заявлял, что на покровском направлении украинская армия сталкивается с наибольшими трудностями, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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