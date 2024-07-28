Вооруженные силы России установили контроль над селом Прогресс, что значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Об этом рассказали в силовых структурах.
«Прогресс — стратегически важное направление. Теперь логистика противника на этом участке максимально ограничена, ее попросту сковали», — передает заявление источников ТАСС. Там добавили, что это достижение на покровском направлении позволяет ВС РФ занять стратегически важную позицию у железнодорожной линии, тем самым полностью сдерживая транспортировку войск и ресурсов ВСУ.
Министерство обороны России 28 июля сообщило, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Прогресс и Евгеновка в Донецкой Народной Республике. Ранее один из украинских военных заявил западной прессе о том, что ВСУ готовятся к полной сдаче ДНР. Украинский лидер Владимир Зеленский 26 июля заявлял, что на покровском направлении украинская армия сталкивается с наибольшими трудностями, передает «Ридус».
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