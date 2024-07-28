В Тюмени задерживается вылет сразу двух международных рейсов Utair. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В справочной службе аэропорта сообщили, что задержка вылета произошла по техническим причинам
В справочной службе аэропорта сообщили, что задержка вылета произошла по техническим причинам Фото:

Вылет рейсов авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) и Худжанд (Таджикистан) 28 июля задерживается более чем на 12 часов. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван должен был вылететь 28 июля в 7:35, но время перенесено на 28 июля в 23:00. Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Худжанд также задержан — время вылета по расписанию 28 июля в 18:40, расчетное время вылета – 29 июля в 9:00», — следует из данных онлайн-табло. На данный момент задержка рейса в Ереван составляет чуть более 15 часов, а рейс в Худжанд перенесен на 14 часов 20 минут.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта Рощино. Там пояснили, что задержка рейсов связана с техническими неполадками. Также агентство отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Вылет из Тюмени задерживается более чем на 12 часов
Вылет из Тюмени задерживается более чем на 12 часов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вылет рейсов авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) и Худжанд (Таджикистан) 28 июля задерживается более чем на 12 часов. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван должен был вылететь 28 июля в 7:35, но время перенесено на 28 июля в 23:00. Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Худжанд также задержан — время вылета по расписанию 28 июля в 18:40, расчетное время вылета – 29 июля в 9:00», — следует из данных онлайн-табло. На данный момент задержка рейса в Ереван составляет чуть более 15 часов, а рейс в Худжанд перенесен на 14 часов 20 минут. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта Рощино. Там пояснили, что задержка рейсов связана с техническими неполадками. Также агентство отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...