Вылет рейсов авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван (Армения) и Худжанд (Таджикистан) 28 июля задерживается более чем на 12 часов. Информация размещена на сайте аэропорта Рощино.
«Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Ереван должен был вылететь 28 июля в 7:35, но время перенесено на 28 июля в 23:00. Рейс авиакомпании Utair из Тюмени в Худжанд также задержан — время вылета по расписанию 28 июля в 18:40, расчетное время вылета – 29 июля в 9:00», — следует из данных онлайн-табло. На данный момент задержка рейса в Ереван составляет чуть более 15 часов, а рейс в Худжанд перенесен на 14 часов 20 минут.
Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу аэропорта Рощино. Там пояснили, что задержка рейсов связана с техническими неполадками. Также агентство отправило запрос в пресс-службу авиакомпании Utair с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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