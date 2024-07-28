WP: Россия в скором времени возьмет Торецк

29 июля 2024 в 02:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают наступление (архивное фото) Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post. «Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post. «Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT.