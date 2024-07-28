У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post.
«Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения.
Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.
Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT.
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У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post. «Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT.