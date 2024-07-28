28 июля 2024

WP: Россия в скором времени возьмет Торецк

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, прицел, разведчик,  stock
ВС РФ продолжают наступление (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post.

«Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения.

Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения.

Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У российских военнослужащих есть реальный шанс в скором времени освободить промышленный город Торецк. Об этом со ссылкой на украинского командира пишет американское издание The Washington Post. «Они [российские военные] используют поселок Нью-Йорк (поселок в Бахмутском районе Украины — прим. URA.RU) для окружения Торецка. Я думаю, что теперь у них есть реальный шанс окружить его, это просто вопрос ресурсов и времени», — сказал 34-летний украинский командир беспилотника Паша, пишет The Washington Post. По словам военного, планирующие бомбы настолько мощные, что могут вывести из строя целые пехотные подразделения. Редакция URA.RU направила запрос в Министерство обороны РФ. Ответ будет опубликован после получения. Подразделения войск «Центр» ранее освободили два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Прогресс и Евгеновку. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Также накануне был освобожден населенный пункт Лозоватское, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...