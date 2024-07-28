В РФ хотят конфисковывать активы у родственников коррупционеров

В России хотят распространить конфискацию за коррупционные преступления на все имущество виновников и ближайших родственников, указано в пояснительной записке к новому законопроекту. Соответствующие поправки в УК РФ готовят в Госдуме.
«Конфискация за коррупционные преступления будет распространяться на все имущество (не только незаконно нажитое) виновника и его наследников (совершеннолетних детей и родителей). Эту меру будут применять к преступлениям, совершенным в составе организованной группы и при отказе коррупционера сотрудничать со следствием», — ссылаются «Известия» на содержание документа.
По мнению авторов инициативы, сейчас преступники могут оформить недвижимость, активы и ценности на близких родственников, не попадающих под госконтроль. Новый закон должен в корне изменить ситуацию.
В последнее время страну сотрясла серия громких скандалов, связанных с коррупцией в высших кругах общества. Так, в московском суде рассматривали дело о крупнейшей взятке в истории современной России. На скамье подсудимых оказался экс-глава следственного отдела столичного СКР по Тверскому району, майор юстиции Марат Тамбиев.
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