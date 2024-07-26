Бывший заместитель Шойгу просил не отправлять его в СИЗО

Бывший замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, просил суд не отправлять его в СИЗО, а выпустить под залог или поместить под домашний арест. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
«В рамках рассмотрения в суде ходатайства следствия Дмитрий Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — пояснил собеседник ТАСС. По его словам, обвинение настаивает на заключении генерала под стражу до осени текущего года.
Источник издания добавил, что суд счел недостаточно убедительными доводы Булгакова и его защиты. Подсудимый ранее заявил, что он не собирается скрываться от правосудия и не может повлиять на других фигурантов дела, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году.
Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. Его арестовали по делу о взяточничестве из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Генерала обвинили в поставках солдатам некачественной еды по высоким ценам. Ране по делу Булгакова допросили сотрудников Минобороны и четырех связанных компаний, пишет RT. Троих фигурантов заподозрили в уничтожении улик, сообщает телеканал 360.
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