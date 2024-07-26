26 июля 2024

Бывший заместитель Шойгу просил не отправлять его в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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На более мягкой мере пресечения настаивала защита Дмитрия Булгакова
На более мягкой мере пресечения настаивала защита Дмитрия Булгакова Фото:

Бывший замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, просил суд не отправлять его в СИЗО, а выпустить под залог или поместить под домашний арест. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

«В рамках рассмотрения в суде ходатайства следствия Дмитрий Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — пояснил собеседник ТАСС. По его словам, обвинение настаивает на заключении генерала под стражу до осени текущего года.

Источник издания добавил, что суд счел недостаточно убедительными доводы Булгакова и его защиты. Подсудимый ранее заявил, что он не собирается скрываться от правосудия и не может повлиять на других фигурантов дела, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году.

Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. Его арестовали по делу о взяточничестве из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Генерала обвинили в поставках солдатам некачественной еды по высоким ценам. Ране по делу Булгакова допросили сотрудников Минобороны и четырех связанных компаний, пишет RT. Троих фигурантов заподозрили в уничтожении улик, сообщает телеканал 360.

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Бывший замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный по делу о коррупции, просил суд не отправлять его в СИЗО, а выпустить под залог или поместить под домашний арест. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах. «В рамках рассмотрения в суде ходатайства следствия Дмитрий Булгаков и его защита просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например отпустить его под залог или домашний арест», — пояснил собеседник ТАСС. По его словам, обвинение настаивает на заключении генерала под стражу до осени текущего года. Источник издания добавил, что суд счел недостаточно убедительными доводы Булгакова и его защиты. Подсудимый ранее заявил, что он не собирается скрываться от правосудия и не может повлиять на других фигурантов дела, так как был уволен из Минобороны еще в 2022 году. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение российской армии. Его арестовали по делу о взяточничестве из-за опасений, что он скроется от суда и следствия. Генерала обвинили в поставках солдатам некачественной еды по высоким ценам. Ране по делу Булгакова допросили сотрудников Минобороны и четырех связанных компаний, пишет RT. Троих фигурантов заподозрили в уничтожении улик, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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