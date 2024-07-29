Почему у БРИКС все еще не появилась единая валюта

Процесс создания единой валюты для стран БРИКС сталкивается с трудностями. Система платежей для торговли между участниками организации продвигается медленно. Все страны БРИКС проявляют интерес к дедолларизации, но уровень этого интереса различается. Об этом рассказал исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
«Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени. По этой причине с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения», — передает слова Толорая РИА Новости.
Он добавил, что в текущей ситуации наиболее разумным вариантом является переход на нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Толорая пояснил, что многие финансисты обучались по американским учебникам и считают долларовую систему оптимальным решением. Это, по его мнению, объясняет медленный процесс создания единой валюты БРИКС. Однако эксперт отметил изменения в мировом восприятии, указывая на увеличение числа стран, осознающих преимущества выхода из долларовой системы.
Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединить механизмы трансграничных платежей на платформе BRICS Bridge с использованием цифровых активов центробанков, привязанных к национальным валютам. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Москва наблюдает интерес многих стран к проведению расчетов в национальных валютах и с использованием новых инструментов, в том числе в рамках БРИКС, передает RT.
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