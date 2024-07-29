Почему у БРИКС все еще не появилась единая валюта

Эксперт Толорая: процесс создания валюты БРИКС проходит с трудностями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Страны БРИКС по-разному заинтересованы в отказе от доллара, заявил Толорая
Страны БРИКС по-разному заинтересованы в отказе от доллара, заявил Толорая Фото:

Процесс создания единой валюты для стран БРИКС сталкивается с трудностями. Система платежей для торговли между участниками организации продвигается медленно. Все страны БРИКС проявляют интерес к дедолларизации, но уровень этого интереса различается. Об этом рассказал исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

«Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени. По этой причине с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения», — передает слова Толорая РИА Новости.

Он добавил, что в текущей ситуации наиболее разумным вариантом является переход на нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Толорая пояснил, что многие финансисты обучались по американским учебникам и считают долларовую систему оптимальным решением. Это, по его мнению, объясняет медленный процесс создания единой валюты БРИКС. Однако эксперт отметил изменения в мировом восприятии, указывая на увеличение числа стран, осознающих преимущества выхода из долларовой системы. 

Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединить механизмы трансграничных платежей на платформе BRICS Bridge с использованием цифровых активов центробанков, привязанных к национальным валютам. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Москва наблюдает интерес многих стран к проведению расчетов в национальных валютах и с использованием новых инструментов, в том числе в рамках БРИКС, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Процесс создания единой валюты для стран БРИКС сталкивается с трудностями. Система платежей для торговли между участниками организации продвигается медленно. Все страны БРИКС проявляют интерес к дедолларизации, но уровень этого интереса различается. Об этом рассказал исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая. «Все страны БРИКС заинтересованы в дедолларизации, но в разной степени. По этой причине с таким скрипом идет процесс создания коллективной валюты БРИКС, создания системы платежных средств для торговли внутри объединения», — передает слова Толорая РИА Новости. Он добавил, что в текущей ситуации наиболее разумным вариантом является переход на нейтральную коллективную валюту или на цифровые валюты. Толорая пояснил, что многие финансисты обучались по американским учебникам и считают долларовую систему оптимальным решением. Это, по его мнению, объясняет медленный процесс создания единой валюты БРИКС. Однако эксперт отметил изменения в мировом восприятии, указывая на увеличение числа стран, осознающих преимущества выхода из долларовой системы.  Россия предложила странам БРИКС и партнерам объединить механизмы трансграничных платежей на платформе BRICS Bridge с использованием цифровых активов центробанков, привязанных к национальным валютам. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что Москва наблюдает интерес многих стран к проведению расчетов в национальных валютах и с использованием новых инструментов, в том числе в рамках БРИКС, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...