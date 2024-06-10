Россия предложила дружественным странам расчеты на платформе BRICS Bridge

11 июня 2024 в 04:50 Размер текста - 17 +

Россия предложила странам расчеты на платформе BRICS Bridge, заявил Силуанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия предлагает странам БРИКС и партнерам объединить механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Россия предложила дружественным странам БРИКС и партнерам расчеты на платформе BRICS Bridge. Страны могли бы рассчитываться цифровыми активами центробанков, привязанными к нацвалютам», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Силуанова. Центральные банки выпустят цифровые финансовые активы (ЦФА) по аналогии с токенами, пояснил механизм работы министр. Для обеспечения ЦФА рассматриваются разные предложения. В частности, предлагается привязать их стоимость к национальным валютам стран-участниц. Компании смогут применять эту инфраструктуры в качестве альтернативы традиционным расчетам. Но для стран БРИКС не предполагается создание единого расчетного инструмента. Речь идет об использовании современных решений для упрощения процедур расчетов. Проект находится на стадии глубокой проработки. Ведутся работы по созданию концепции, формируются списки возможных участников проекта. Проект носит долгосрочный характер. Планируется его поэтапная реализация, добавил представитель Минфина РФ. О создании финансовой платформы объединения для БРИКС ранее рассказывал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в практическом плане рассматривается несколько опций. В частности, расчеты в стейблкоинах или создание платформы, объединяющей финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge). Обсуждалась также возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия предлагает странам БРИКС и партнерам объединить механизм трансграничных платежей на расчетной платформе BRICS Bridge. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Россия предложила дружественным странам БРИКС и партнерам расчеты на платформе BRICS Bridge. Страны могли бы рассчитываться цифровыми активами центробанков, привязанными к нацвалютам», — пишут «Ведомости» со ссылкой на Силуанова. Центральные банки выпустят цифровые финансовые активы (ЦФА) по аналогии с токенами, пояснил механизм работы министр. Для обеспечения ЦФА рассматриваются разные предложения. В частности, предлагается привязать их стоимость к национальным валютам стран-участниц. Компании смогут применять эту инфраструктуры в качестве альтернативы традиционным расчетам. Но для стран БРИКС не предполагается создание единого расчетного инструмента. Речь идет об использовании современных решений для упрощения процедур расчетов. Проект находится на стадии глубокой проработки. Ведутся работы по созданию концепции, формируются списки возможных участников проекта. Проект носит долгосрочный характер. Планируется его поэтапная реализация, добавил представитель Минфина РФ. О создании финансовой платформы объединения для БРИКС ранее рассказывал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, в практическом плане рассматривается несколько опций. В частности, расчеты в стейблкоинах или создание платформы, объединяющей финансовые системы ее участников (так называемый BRICS Bridge). Обсуждалась также возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений, пишет RT.