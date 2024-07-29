Путин поздравил Мадуро с победой на выборах в Венесуэле

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Владимир Путин отметил плодотворность отношений между Россией и Венесуэлой
Владимир Путин отметил плодотворность отношений между Россией и Венесуэлой Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы Венесуэлы. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

«Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям», — говорится в сообщении Владимира Путина. 

Российский лидер добавил, что партнерство отвечает интересам дружественных народов России и Венесуэлы и соответствует стремлению к созданию более справедливого и демократического миропорядка. Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Он добавил, что Мадуро всегда является желанным гостем на российской земле.

Штаб президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах, призвав граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета. Результаты выборов вызвали критику как внутри страны, так и за ее пределами. Правительство Венесуэлы обвинило несколько стран во вмешательстве в процесс и нарушении прав народа на самоопределение.

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Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро в связи с его переизбранием на пост главы Венесуэлы. Сообщение приводит пресс-служба Кремля. «Российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства. Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям», — говорится в сообщении Владимира Путина.  Российский лидер добавил, что партнерство отвечает интересам дружественных народов России и Венесуэлы и соответствует стремлению к созданию более справедливого и демократического миропорядка. Путин также подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Он добавил, что Мадуро всегда является желанным гостем на российской земле. Штаб президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о его победе на президентских выборах, призвав граждан дождаться официальных результатов от Национального избирательного совета. Результаты выборов вызвали критику как внутри страны, так и за ее пределами. Правительство Венесуэлы обвинило несколько стран во вмешательстве в процесс и нарушении прав народа на самоопределение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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