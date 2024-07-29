«Интерфакс»: до 100 человек могли пострадать при сходе поезда

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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под Волгоградом Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

При сходе поезда Казань-Адлер под Волгоградом могли пострадать до 100 человек. Это следует из данных экстренных служб.

«До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб. Всего в поезде ехали 800 человек.

Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов.

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При сходе поезда Казань-Адлер под Волгоградом могли пострадать до 100 человек. Это следует из данных экстренных служб. «До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб. Всего в поезде ехали 800 человек. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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