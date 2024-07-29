«Интерфакс»: до 100 человек могли пострадать при сходе поезда

29 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

До 100 человек могли пострадать при крушении поезда под Волгоградом Фото: Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры/https://t.me/sztproc новость из сюжета Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов При сходе поезда Казань-Адлер под Волгоградом могли пострадать до 100 человек. Это следует из данных экстренных служб. «До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб. Всего в поезде ехали 800 человек. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При сходе поезда Казань-Адлер под Волгоградом могли пострадать до 100 человек. Это следует из данных экстренных служб. «До 100 человек могли пострадать, по предварительным данным, при крушении поезда под Волгоградом», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные экстренных служб. Всего в поезде ехали 800 человек. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием пассажирского поезда. Составы сошли с рельсов.