Челябинский маньяк Ческидов пугал жертву расправой после своего освобождения

В Челябинске продолжается суд по делу Владимира Ческидова, ему предъявлено обвинение за насильственное удерживание женщины на протяжении 14 лет. На очередном заседание подсудимого доставили под медицинским контролем. В коридоре суда дядя пострадавшей заявил об угрозах Ческидова. Общаться с прессой маньяк отказался, сказав, что ему запретили.
«На заседание 29 июля Ческидова привезли в пижаме и в сопровождении санитаров — маньяк находится под присмотром врачей уже больше полугода. В предыдущие разы Ческидов заявлял о своей невиновности, но в этот раз молчал. Лишь сказал, что ему запретили общаться с прессой. Жертва маньяка Екатерина приехала в суд вместе с сестрой и дядей, с которым жила до попадания в плен», — передает издание «КП-Челябинск»
Издание «КП-Челябинск» сообщает, что дядя пострадавшей от 14-летнего заточения надеется на пожизненное заключение. Мужчина уточнил, что Ческидов угрожал жертве и пугал расправой после освобождения. На данный момент Владимир Ческидов признан невменяемым.
В ходе закрытого судебного процесса сестра жертвы Елена рассказала об их первом разговоре после освобождения. Тогда Екатерина поведала ей ужасающие подробности преступлений подсудимого, который убил на ее глазах человека.
Также в суде выступил врач, который ранее назначил увезти Ческидова в больницу. Подробности диагнозов обвиняемого не разглашались. Однако он подметил, что дом маньяка выглядел, как жилище человека с заболеваниями, но никаких криков о помощи в тот день доктор не слышал. Всего заседание продлилось 2 часа, а следующее ожидается 9 сентября.
В конце июня 2023 года стало известно о пленнице. Екатерина смогла сбежать из дома Ческидова, когда его госпитализировали с белой горячкой. Женщина провела 14 лет в заточении у маньяка, где, по ее словам, ее содержание сопровождалось насилием.
По показаниям Екатерины выяснилось, что с ними жила еще одна пленница, но она исчезла. Начались раскопки, в результате которых во дворе дома были обнаружены останки женщины. Ческидов убил ее и расчленил труп на глазах у челябинки. Его обвинили в убийстве, похищении человека и изнасиловании. Вину Владимир Ческидов не признает.
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