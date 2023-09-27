Силовики опубликовали портрет первой жертвы челябинского маньяка. Фото

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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В СКР обратились к жителям, которые могут располагать информацией о погибшей Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

СКР по Челябинской области опубликовал художественный портрет первой жертвы Владимира Ческидова по прозвищу «Смолинский маньяк» — Оксаны. Ее останки обнаружили на заднем дворе дома Ческидова. Портрет появился на сайте ведомства.

«Согласно показаниям потерпевшей, останки принадлежат неустановленной женщине по имени „Оксана“. Ее убийство совершено в один из дней в период 2010—2011 годы», — говорится в сообщении на официальном сайте СКР по региону.

В ведомстве также сообщили приметы женщины. Ей 25-35 лет, крупного телосложения, темные волосы. Там попросили в случае, если кто-то располагает информацией, позволяющей определить личность женщины, сообщить по телефонам 8 (351) 728-57-65, 8-950-727-09-87 либо 112.

Ческидов, прозванный «смолинским маньяком» — житель челябинского поселка Смолино. По версии следствия, в 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал с своем доме 14 лет. Пленница сбежала, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Добравшись до родных, она обратилась в полицию — и после выхода из психдиспансера Ческидова уже ждали силовики.

При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве, но продолжает настаивать, что со второй женщиной отношения были добровольными. Матери обвиняемого, с которой они жили в одном доме, также предъявили обвинение в похищении человека, но суд отказался ее арестовать.

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СКР по Челябинской области опубликовал художественный портрет первой жертвы Владимира Ческидова по прозвищу «Смолинский маньяк» — Оксаны. Ее останки обнаружили на заднем дворе дома Ческидова. Портрет появился на сайте ведомства. «Согласно показаниям потерпевшей, останки принадлежат неустановленной женщине по имени „Оксана“. Ее убийство совершено в один из дней в период 2010—2011 годы», — говорится в сообщении на официальном сайте СКР по региону. В ведомстве также сообщили приметы женщины. Ей 25-35 лет, крупного телосложения, темные волосы. Там попросили в случае, если кто-то располагает информацией, позволяющей определить личность женщины, сообщить по телефонам 8 (351) 728-57-65, 8-950-727-09-87 либо 112. Ческидов, прозванный «смолинским маньяком» — житель челябинского поселка Смолино. По версии следствия, в 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал с своем доме 14 лет. Пленница сбежала, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Добравшись до родных, она обратилась в полицию — и после выхода из психдиспансера Ческидова уже ждали силовики. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве, но продолжает настаивать, что со второй женщиной отношения были добровольными. Матери обвиняемого, с которой они жили в одном доме, также предъявили обвинение в похищении человека, но суд отказался ее арестовать.
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