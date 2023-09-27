Силовики опубликовали портрет первой жертвы челябинского маньяка. Фото

27 сентября 2023 в 18:54 Размер текста - 17 +

В СКР обратились к жителям, которые могут располагать информацией о погибшей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину СКР по Челябинской области опубликовал художественный портрет первой жертвы Владимира Ческидова по прозвищу «Смолинский маньяк» — Оксаны. Ее останки обнаружили на заднем дворе дома Ческидова. Портрет появился на сайте ведомства. «Согласно показаниям потерпевшей, останки принадлежат неустановленной женщине по имени „Оксана“. Ее убийство совершено в один из дней в период 2010—2011 годы», — говорится в сообщении на официальном сайте СКР по региону. В ведомстве также сообщили приметы женщины. Ей 25-35 лет, крупного телосложения, темные волосы. Там попросили в случае, если кто-то располагает информацией, позволяющей определить личность женщины, сообщить по телефонам 8 (351) 728-57-65, 8-950-727-09-87 либо 112. Ческидов, прозванный «смолинским маньяком» — житель челябинского поселка Смолино. По версии следствия, в 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал с своем доме 14 лет. Пленница сбежала, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Добравшись до родных, она обратилась в полицию — и после выхода из психдиспансера Ческидова уже ждали силовики. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве, но продолжает настаивать, что со второй женщиной отношения были добровольными. Матери обвиняемого, с которой они жили в одном доме, также предъявили обвинение в похищении человека, но суд отказался ее арестовать. Фото6 официальный сайт СКР по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

СКР по Челябинской области опубликовал художественный портрет первой жертвы Владимира Ческидова по прозвищу «Смолинский маньяк» — Оксаны. Ее останки обнаружили на заднем дворе дома Ческидова. Портрет появился на сайте ведомства. «Согласно показаниям потерпевшей, останки принадлежат неустановленной женщине по имени „Оксана“. Ее убийство совершено в один из дней в период 2010—2011 годы», — говорится в сообщении на официальном сайте СКР по региону. В ведомстве также сообщили приметы женщины. Ей 25-35 лет, крупного телосложения, темные волосы. Там попросили в случае, если кто-то располагает информацией, позволяющей определить личность женщины, сообщить по телефонам 8 (351) 728-57-65, 8-950-727-09-87 либо 112. Ческидов, прозванный «смолинским маньяком» — житель челябинского поселка Смолино. По версии следствия, в 2009 году он похитил девушку, которую насильно удерживал с своем доме 14 лет. Пленница сбежала, когда Ческидова увезли в психдиспансер с приступом белой горячки. Добравшись до родных, она обратилась в полицию — и после выхода из психдиспансера Ческидова уже ждали силовики. При обыске его дома во дворе обнаружили останки другой женщины. Ческидов признался в убийстве, но продолжает настаивать, что со второй женщиной отношения были добровольными. Матери обвиняемого, с которой они жили в одном доме, также предъявили обвинение в похищении человека, но суд отказался ее арестовать.