США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

Два американских бомбардировщика B-52H были выведены с румынской авиабазы. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Бомбардировщики были переброшены в Румынию неделю назад.
«Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — сообщает ВВС США на официальном сайте. Там уточнили, что бомбардировщики вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, США.
Бомбардировщики данного типа пытались нарушить границу с Россией. URA.RU приводило всю известную о них информацию.
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