США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

29 июля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Два американских бомбардировщика B-52H были выведены с румынской авиабазы. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Бомбардировщики были переброшены в Румынию неделю назад. «Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — сообщает ВВС США на официальном сайте. Там уточнили, что бомбардировщики вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, США. Бомбардировщики данного типа пытались нарушить границу с Россией. URA.RU приводило всю известную о них информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два американских бомбардировщика B-52H были выведены с румынской авиабазы. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Бомбардировщики были переброшены в Румынию неделю назад. «Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — сообщает ВВС США на официальном сайте. Там уточнили, что бомбардировщики вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, США. Бомбардировщики данного типа пытались нарушить границу с Россией. URA.RU приводило всю известную о них информацию.