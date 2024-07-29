США вывели из Европы свои стратегические бомбардировщики

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Два американских бомбардировщика B-52H были выведены с румынской авиабазы. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Бомбардировщики были переброшены в Румынию неделю назад.

«Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — сообщает ВВС США на официальном сайте. Там уточнили, что бомбардировщики вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, США.

Бомбардировщики данного типа пытались нарушить границу с Россией. URA.RU приводило всю известную о них информацию.

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Два американских бомбардировщика B-52H были выведены с румынской авиабазы. Об этом сообщает Командование ВВС США в Европе. Бомбардировщики были переброшены в Румынию неделю назад. «Американские бомбардировщики завершили последнее развертывание Европейской бомбардировочной оперативной группы», — сообщает ВВС США на официальном сайте. Там уточнили, что бомбардировщики вернулись на авиабазу Барксдейл в штате Луизиана, США. Бомбардировщики данного типа пытались нарушить границу с Россией. URA.RU приводило всю известную о них информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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