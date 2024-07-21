Бомбардировщики В-52Н пытались нарушить границу с Россией: что о них известно

Американские бомбардировщики пытались пересечь границу с Россией
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Бомбардировщики B-52H едва не нарушили государственную границу России
Бомбардировщики B-52H едва не нарушили государственную границу России Фото:

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря со стороны двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские воздушные суда изменили курс после приближения российских самолетов. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о данной модели бомбардировщиков.

Бомбардировщики США В-52Н пытались нарушить границу России

В районе Баренцева моря российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы России. После того как российские самолеты приблизились, два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США изменили свой курс полета.

После выполнения задания российские воздушные суда вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов были выполнены в рамках международных правил использования воздушного пространства и направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ.

Силы обороны Финляндии заявили, что два тяжелых бомбардировщика B-52 ВВС США пролетели через воздушное пространство Финляндии. Это была часть тренировочной операции, проведенной в соответствии с национальными правилами Финляндии.

Характеристики бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress

  • B-52H имеет экипаж из пяти человек: командира, пилота, оператора радиолокационной станции, штурмана и оператора радиоэлектронной борьбы;
  • Длина самолета 49,05 м, размах крыла 56,39 м, высота 12,4 м и площадь крыла 371,6 м.кв;
  • B-52H имеет максимальную взлетную массу 229 065 кг и максимальную полетную массу 256 735 кг;
  • Максимальная скорость на большой высоте составляет 957 км/ч, а боевой радиус — 7210 км;
  • У бомбардировщика есть пушечное вооружение (20 мм пушка M61 Вулкан) и до 31 500 кг бомбовой нагрузки различного вида;
  • Наборы вооружений включают ядерное, обычное и высокоточное вооружение, представленные различными типами ракет и бомб.
B-52 неоднократно устанавливал рекорды дальности полета
B-52 неоднократно устанавливал рекорды дальности полета
Фото:

История создания Boeing B-52 Stratofortress

В январе 1946 года военное ведомство США выдало техническое задание на разработку стратегического бомбардировщика с большой дальностью полета. После двух лет изучения различных вариантов компоновки, в 1948 году фирма Boeing представила окончательный проект B-52 с восемью турбореактивными двигателями JT3 (J57). Первый полет прототипа XB-52 состоялся в апреле 1952 года.

В период с 1955 по 1962 годы было построено 744 самолетов B-52 различных модификаций. Эта модель стала самым долговечным стратегическим бомбардировщиком, состоявшим на вооружении ВВС США. В начале 1990-х годов на вооружении оставалось 254 машины, к 2015 году — 76. B-52 неоднократно устанавливал рекорды дальности и скорости полета.

Боевое применение Boeing B-52 Stratofortress

Boeing B-52 Stratofortress участвовал в следующих конфликтах:

  • Война во Вьетнаме (1965—1973): B-52 применялись в бомбардировках во время операции «Linebacker II» в 1972 году;
  • Война в Персидском заливе (1991): 70 бомбардировщиков B-52G участвовали в этом конфликте;
  • Операция «Удар в пустыне» (1996): Два бомбардировщика B-52H выпустили 13 крылатых ракет AGM-86C по целям в Багдаде;
  • Операция «Лиса пустыни» (1998);
  • Операция «Союзная сила» (НАТО против Югославии) (1999);
  • Афганская война (2001—2021);
  • Иракская война (2003);
  • Сирийский конфликт (2016).

В ходе войны во Вьетнаме, бомбардировщики B-52 были использованы как в крупномасштабных бомбардировках на территории Северного Вьетнама, так и для поддержки южновьетнамских войск вблизи фронта. Они проявили свою эффективность, способность наносить точные и разрушительные удары, спасая важные позиции союзников и нанося поражение противнику.

Интересным фактом остается то, что за время войны во Вьетнаме стрелками бомбардировщиков В-52D было сбито два вьетнамских истребителя МиГ-21. Это продемонстрировало превосходство американских летчиков в воздушных боях.

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Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря со стороны двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские воздушные суда изменили курс после приближения российских самолетов. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о данной модели бомбардировщиков. Бомбардировщики США В-52Н пытались нарушить границу России В районе Баренцева моря российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы России. После того как российские самолеты приблизились, два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США изменили свой курс полета. После выполнения задания российские воздушные суда вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов были выполнены в рамках международных правил использования воздушного пространства и направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ. Силы обороны Финляндии заявили, что два тяжелых бомбардировщика B-52 ВВС США пролетели через воздушное пространство Финляндии. Это была часть тренировочной операции, проведенной в соответствии с национальными правилами Финляндии. Характеристики бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress История создания Boeing B-52 Stratofortress В январе 1946 года военное ведомство США выдало техническое задание на разработку стратегического бомбардировщика с большой дальностью полета. После двух лет изучения различных вариантов компоновки, в 1948 году фирма Boeing представила окончательный проект B-52 с восемью турбореактивными двигателями JT3 (J57). Первый полет прототипа XB-52 состоялся в апреле 1952 года. В период с 1955 по 1962 годы было построено 744 самолетов B-52 различных модификаций. Эта модель стала самым долговечным стратегическим бомбардировщиком, состоявшим на вооружении ВВС США. В начале 1990-х годов на вооружении оставалось 254 машины, к 2015 году — 76. B-52 неоднократно устанавливал рекорды дальности и скорости полета. Боевое применение Boeing B-52 Stratofortress Boeing B-52 Stratofortress участвовал в следующих конфликтах: В ходе войны во Вьетнаме, бомбардировщики B-52 были использованы как в крупномасштабных бомбардировках на территории Северного Вьетнама, так и для поддержки южновьетнамских войск вблизи фронта. Они проявили свою эффективность, способность наносить точные и разрушительные удары, спасая важные позиции союзников и нанося поражение противнику. Интересным фактом остается то, что за время войны во Вьетнаме стрелками бомбардировщиков В-52D было сбито два вьетнамских истребителя МиГ-21. Это продемонстрировало превосходство американских летчиков в воздушных боях.
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