Бомбардировщики В-52Н пытались нарушить границу с Россией: что о них известно

Российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы РФ в районе Баренцева моря со стороны двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. Американские воздушные суда изменили курс после приближения российских самолетов. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о данной модели бомбардировщиков.
Бомбардировщики США В-52Н пытались нарушить границу России
В районе Баренцева моря российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 предотвратили нарушение государственной границы России. После того как российские самолеты приблизились, два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США изменили свой курс полета.
После выполнения задания российские воздушные суда вернулись на аэродромы базирования. Полеты российских самолетов были выполнены в рамках международных правил использования воздушного пространства и направлены на обеспечение безопасности государственной границы РФ.
Силы обороны Финляндии заявили, что два тяжелых бомбардировщика B-52 ВВС США пролетели через воздушное пространство Финляндии. Это была часть тренировочной операции, проведенной в соответствии с национальными правилами Финляндии.
Характеристики бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress
- B-52H имеет экипаж из пяти человек: командира, пилота, оператора радиолокационной станции, штурмана и оператора радиоэлектронной борьбы;
- Длина самолета 49,05 м, размах крыла 56,39 м, высота 12,4 м и площадь крыла 371,6 м.кв;
- B-52H имеет максимальную взлетную массу 229 065 кг и максимальную полетную массу 256 735 кг;
- Максимальная скорость на большой высоте составляет 957 км/ч, а боевой радиус — 7210 км;
- У бомбардировщика есть пушечное вооружение (20 мм пушка M61 Вулкан) и до 31 500 кг бомбовой нагрузки различного вида;
- Наборы вооружений включают ядерное, обычное и высокоточное вооружение, представленные различными типами ракет и бомб.
История создания Boeing B-52 Stratofortress
В январе 1946 года военное ведомство США выдало техническое задание на разработку стратегического бомбардировщика с большой дальностью полета. После двух лет изучения различных вариантов компоновки, в 1948 году фирма Boeing представила окончательный проект B-52 с восемью турбореактивными двигателями JT3 (J57). Первый полет прототипа XB-52 состоялся в апреле 1952 года.
В период с 1955 по 1962 годы было построено 744 самолетов B-52 различных модификаций. Эта модель стала самым долговечным стратегическим бомбардировщиком, состоявшим на вооружении ВВС США. В начале 1990-х годов на вооружении оставалось 254 машины, к 2015 году — 76. B-52 неоднократно устанавливал рекорды дальности и скорости полета.
Боевое применение Boeing B-52 Stratofortress
Boeing B-52 Stratofortress участвовал в следующих конфликтах:
- Война во Вьетнаме (1965—1973): B-52 применялись в бомбардировках во время операции «Linebacker II» в 1972 году;
- Война в Персидском заливе (1991): 70 бомбардировщиков B-52G участвовали в этом конфликте;
- Операция «Удар в пустыне» (1996): Два бомбардировщика B-52H выпустили 13 крылатых ракет AGM-86C по целям в Багдаде;
- Операция «Лиса пустыни» (1998);
- Операция «Союзная сила» (НАТО против Югославии) (1999);
- Афганская война (2001—2021);
- Иракская война (2003);
- Сирийский конфликт (2016).
В ходе войны во Вьетнаме, бомбардировщики B-52 были использованы как в крупномасштабных бомбардировках на территории Северного Вьетнама, так и для поддержки южновьетнамских войск вблизи фронта. Они проявили свою эффективность, способность наносить точные и разрушительные удары, спасая важные позиции союзников и нанося поражение противнику.
Интересным фактом остается то, что за время войны во Вьетнаме стрелками бомбардировщиков В-52D было сбито два вьетнамских истребителя МиГ-21. Это продемонстрировало превосходство американских летчиков в воздушных боях.
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