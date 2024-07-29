СК возбудил дело после схода поезда с рельсов в Волгоградской области

29 июля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда под Волгоградом. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области», сообщило Западное МСУТ СК РФ в своем telegram-канале . Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта). Число пострадавших еще устанавливается. В данный момент следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием КАМАЗа и пассажирского поезда. Сообщалось, что в претерпевшем крушение поезде находилось 812 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда под Волгоградом. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области», сообщило Западное МСУТ СК РФ в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта). Число пострадавших еще устанавливается. В данный момент следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием КАМАЗа и пассажирского поезда. Сообщалось, что в претерпевшем крушение поезде находилось 812 человек.