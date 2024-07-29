СК возбудил дело после схода поезда с рельсов в Волгоградской области

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Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда под Волгоградом. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области», сообщило Западное МСУТ СК РФ в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта).

Число пострадавших еще устанавливается. В данный момент следователи устанавливают причины и условия произошедшего.

Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием КАМАЗа и пассажирского поезда. Сообщалось, что в претерпевшем крушение поезде находилось 812 человек.

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Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда под Волгоградом. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. «Возбуждено уголовное дело по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области», сообщило Западное МСУТ СК РФ в своем telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта). Число пострадавших еще устанавливается. В данный момент следователи устанавливают причины и условия произошедшего. Ранее в Волгоградской области произошла авария с участием КАМАЗа и пассажирского поезда. Сообщалось, что в претерпевшем крушение поезде находилось 812 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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