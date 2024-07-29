Водитель КАМАЗа рассказал, почему произошло столкновение с поездом

Водитель КАМАЗа: авария произошла из-за того что не успел затормозить
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Грузовые машины с зерном. Курган, камаз, водитель камаза
Столкновение КАМАЗа с поездом под Волгоградом произошло из-за того, что водитель не успел затормозить Фото:

В Волгоградской области столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом произошло из-за того, что водитель транспортного средства не успел вовремя затормозить перед переездом. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что водитель находится в сознании под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом произошло крушение пассажирского поезда. Из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов, заявил глава региона Андрей Бочаров. На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб.

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В Волгоградской области столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом произошло из-за того, что водитель транспортного средства не успел вовремя затормозить перед переездом. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что водитель находится в сознании под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что под Волгоградом произошло крушение пассажирского поезда. Из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов, заявил глава региона Андрей Бочаров. На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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