Водитель КАМАЗа рассказал, почему произошло столкновение с поездом

Водитель КАМАЗа: авария произошла из-за того что не успел затормозить

29 июля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Столкновение КАМАЗа с поездом под Волгоградом произошло из-за того, что водитель не успел затормозить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Волгоградской области столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом произошло из-за того, что водитель транспортного средства не успел вовремя затормозить перед переездом. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что водитель находится в сознании под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что под Волгоградом произошло крушение пассажирского поезда. Из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов, заявил глава региона Андрей Бочаров. На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области столкновение КАМАЗа с пассажирским поездом произошло из-за того, что водитель транспортного средства не успел вовремя затормозить перед переездом. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «В результате первичного допроса 43-летний Асланбек пояснил, что не успел оттормозиться перед переездом и его КАМАЗ вылетел под поезд», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что водитель находится в сознании под наблюдением врачей. Ранее сообщалось, что под Волгоградом произошло крушение пассажирского поезда. Из 20 вагонов 9 вагонов и электровоз сошли с рельсов, заявил глава региона Андрей Бочаров. На месте происшествия уже работают все необходимые экстренные службы, создан оперативный штаб.