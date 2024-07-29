В загсе ЯНАО предупреждают об отключении электроэнергии

Загс Салехарда временно останется без света
В отделе загса Салехарда предупреждают об отключении электроэнергии 31 июля. Посетителей просят учитывать это при посещении учреждения.
«Тридцать первого июля с 14:00 до 18:00 в отделе ЗАГС города Салехарда - отключение электроэнергии. Просим учитывать данную информацию при планировании посещения загса», — сообщает telegram-канал «Служба ЗАГС ЯНАО».
Ранее сообщалось, что жительница Салехарда согласилась на фиктивный брак с гражданином из Таджикистана. Однако молодоженами заинтересовалась окружная прокуратура.
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