В загсе ЯНАО предупреждают об отключении электроэнергии

В загсе Салехарда 31 июля отключают электроэнергию
© Служба новостей «URA.RU»
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Загс Салехарда временно останется без света
Загс Салехарда временно останется без света Фото:

В отделе загса Салехарда предупреждают об отключении электроэнергии 31 июля. Посетителей просят учитывать это при посещении учреждения.

«Тридцать первого июля с 14:00 до 18:00 в отделе ЗАГС города Салехарда ­- отключение электроэнергии. Просим учитывать данную информацию при планировании посещения загса», — сообщает telegram-канал «Служба ЗАГС ЯНАО».

Ранее сообщалось, что жительница Салехарда согласилась на фиктивный брак с гражданином из Таджикистана. Однако молодоженами заинтересовалась окружная прокуратура. 

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В отделе загса Салехарда предупреждают об отключении электроэнергии 31 июля. Посетителей просят учитывать это при посещении учреждения. «Тридцать первого июля с 14:00 до 18:00 в отделе ЗАГС города Салехарда ­- отключение электроэнергии. Просим учитывать данную информацию при планировании посещения загса», — сообщает telegram-канал «Служба ЗАГС ЯНАО». Ранее сообщалось, что жительница Салехарда согласилась на фиктивный брак с гражданином из Таджикистана. Однако молодоженами заинтересовалась окружная прокуратура. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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