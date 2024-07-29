Shot: водителя КАМАЗа, который столкнулся с поездом, ввели в искусственную кому

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На месте крушения поезда под Волгоградом. Stock, stock
При аварии вагоны поезда опрокинулись с путей Фото:

Водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который спровоцировал ДТП с поездом в Волгоградской области, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там уточнили, что у Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа. Он в тяжелом состоянии.

«Водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в состояние искусственной комы», — сообщает канал. Авторы пишут, что Усматов находится в тяжелом состоянии: у него перелом черепа, ребер и сильное сотрясение мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги.

При происшествии пострадали 140 человек. URA.RU приводило всю известную на тот момент информацию.

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Водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который спровоцировал ДТП с поездом в Волгоградской области, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там уточнили, что у Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа. Он в тяжелом состоянии. «Водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в состояние искусственной комы», — сообщает канал. Авторы пишут, что Усматов находится в тяжелом состоянии: у него перелом черепа, ребер и сильное сотрясение мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги. При происшествии пострадали 140 человек. URA.RU приводило всю известную на тот момент информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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