Shot: водителя КАМАЗа, который столкнулся с поездом, ввели в искусственную кому

Водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который спровоцировал ДТП с поездом в Волгоградской области, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там уточнили, что у Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа. Он в тяжелом состоянии.
«Водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в состояние искусственной комы», — сообщает канал. Авторы пишут, что Усматов находится в тяжелом состоянии: у него перелом черепа, ребер и сильное сотрясение мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги.
При происшествии пострадали 140 человек. URA.RU приводило всю известную на тот момент информацию.
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