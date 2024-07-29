Shot: водителя КАМАЗа, который столкнулся с поездом, ввели в искусственную кому

29 июля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

При аварии вагоны поезда опрокинулись с путей Фото: Администрация Котельниковского Муниципального района/https://t.me/kotelnikovo_34 Водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который спровоцировал ДТП с поездом в Волгоградской области, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там уточнили, что у Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа. Он в тяжелом состоянии. «Водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в состояние искусственной комы», — сообщает канал. Авторы пишут, что Усматов находится в тяжелом состоянии: у него перелом черепа, ребер и сильное сотрясение мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги. При происшествии пострадали 140 человек. URA.RU приводило всю известную на тот момент информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водителя КАМАЗа Асламбека Усматова, который спровоцировал ДТП с поездом в Волгоградской области, ввели в искусственную кому. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Там уточнили, что у Усматова множественные переломы ребер, перелом черепа. Он в тяжелом состоянии. «Водителя КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом, ввели в состояние искусственной комы», — сообщает канал. Авторы пишут, что Усматов находится в тяжелом состоянии: у него перелом черепа, ребер и сильное сотрясение мозга. Сейчас с ним работают нейрохирурги. При происшествии пострадали 140 человек. URA.RU приводило всю известную на тот момент информацию.