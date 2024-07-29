Стало известно количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

В результате ДТП с участием поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона.
«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, среди которых 10 детей. Трое находятся в тяжелом состоянии», — приводится информация из сообщения областного оперативного штаба и облздрава в telegram-канале администрации региона. В сообщении администрации также уточняется, что двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, а машинист получит необходимое лечение в ведомственном учреждении.
Столкновение пассажирского поезда «Казань-Адлер» с КАМАЗОМ в Волгоградской области произошло 29 июля. В результате ЧП восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщалось, что пострадало около ста человек.
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