Стало известно количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

29 июля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

В результате ДТП с участием поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона. «В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, среди которых 10 детей. Трое находятся в тяжелом состоянии», — приводится информация из сообщения областного оперативного штаба и облздрава в telegram-канале администрации региона. В сообщении администрации также уточняется, что двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, а машинист получит необходимое лечение в ведомственном учреждении. Столкновение пассажирского поезда «Казань-Адлер» с КАМАЗОМ в Волгоградской области произошло 29 июля. В результате ЧП восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщалось, что пострадало около ста человек.