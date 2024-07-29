29 июля 2024

Стало известно количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Крушение поезда в Республике Коми. Stock., авария, поезд, stock, крушение
Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу Фото:

В результате ДТП с участием поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона.

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«В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, среди которых 10 детей. Трое находятся в тяжелом состоянии», — приводится информация из сообщения областного оперативного штаба и облздрава в telegram-канале администрации региона. В сообщении администрации также уточняется, что двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, а машинист получит необходимое лечение в ведомственном учреждении.

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Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Фоторепортаж

Столкновение пассажирского поезда «Казань-Адлер» с КАМАЗОМ в Волгоградской области произошло 29 июля. В результате ЧП восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщалось, что пострадало около ста человек.

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В результате ДТП с участием поезда в Волгоградской области пострадали 52 человека. Об этом сообщает администрация региона. «В результате ДТП с поездом пострадали 52 человека. В Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, среди которых 10 детей. Трое находятся в тяжелом состоянии», — приводится информация из сообщения областного оперативного штаба и облздрава в telegram-канале администрации региона. В сообщении администрации также уточняется, что двое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в 25-ю больницу Волгограда, а машинист получит необходимое лечение в ведомственном учреждении. Столкновение пассажирского поезда «Казань-Адлер» с КАМАЗОМ в Волгоградской области произошло 29 июля. В результате ЧП восемь вагонов сошли с рельсов и перевернулись. Сообщалось, что пострадало около ста человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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