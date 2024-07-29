Белые грибы: как отличить съедобные от ядовитых

Традиционными местами для сбора боровиков являются хвойные и пихтовые леса

30 июля 2024 в 04:22 Размер текста - 17 +

Настоящие белые грибы имеют яркий вкус Фото: Bernard Spragg. NZ/Public domain/Flickr Белый гриб имеет красивую благородную внешность и превосходный вкус, его можно встретить в хвойных и пихтовых лесах, реже плодоносит в лиственных. Но съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми и несъедобными, так как они очень похожи друг на друга. Как их различать — в материале на URA.RU. Новость по теме Календарь для грибника на 2024 год: лучшие места и время сбора. Инфографика Как отличить ложный гриб от съедобного В природе существует более двадцати видов белого гриба. В зависимости от места произрастания его называют: еловый, дубовый, березовый или сосновый. Для них характерна крепкая мясистая шляпка, поверхность которой немного липкая и не меняет оттенок на изломе. Шляпка в нижней части у молодого гриба белая, но через некоторое время она начинает желтеть или даже становиться зеленой. У ножки белого гриба плотная структура, окрас — от белого до буроватого. У молодых грибочков ножки бочкообразной формы, более подросшие грибы имеют цилиндрическую ножку. Съедобные и ядовитые грибы на первый взгляд очень похожи друг на друга. Чтобы их не перепутать, нужно понимать, чем они отличаются между собой. Ножки белого гриба имеют плотную структуру Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Двойняшки и ложные белые Желчный гриб Этот гриб, который обитает в сухих еловых и сосновых лесах, больше других внешне похож на обычный боровик. Некоторые грибы имеющие светло-серую шляпку и напоминают подберезовики. Как отличить желчный гриб от белого гриба У желчного гриба шляпка в нижней части розоватая, при этом сетка сверху на ножке темнее, чем у съедобного гриба. Если ножку срезать, то она станет лиловой или розовой. Сам гриб имеет горький вкус. И как только вы положите его в корзину, горькими станут все грибы в ней. Отравиться этой горечью нельзя, но съесть блюдо с такими грибами невозможно. Сатанинский гриб Этот гриб, произрастающий в густых орешниках и дубравах, самый ядовитый и опасный. К нему даже нельзя прикасаться. Гриб издает запах гнили, шляпка и ножка после срезания становятся синими, а потом краснеют. Как отличить сатанинский гриб от белого гриба Сатанинский гриб, чаще всего, имеет белую шляпку, нижняя часть которой окрашена в розоватый или темно-красный цвет. Ножка у сатанинского гриба бывает желтоватой или ярко-желтой, может проглядываться сетчатый рисунок темно-розового или же красного цвета. Если есть хоть малейшие подозрения о съедобности гриба, то его лучше оставить Фото: Сергей Жигалин © URA.RU Болетус Гриб может быть двух разновидностей красивый и серый. Оба похожи на белый — дубовик. У гриба горький вкус, блюда с болетусом невозможно употреблять в пищу. Как отличить болетус от белого гриба: На ножке болетуса серого нет красной сеточки, а вкус у него горький. Грибная ножка может быть ярче, окраска плавно переходит от лиловой к бордовой. Болетус красивый имеет желтоватый цвет трубочек и красный оттенок ножки. На срезе появляется синяя окраска. Где растут белые грибы Традиционными местами для сбора боровиков являются хвойные и пихтовые леса, солнечные и светлые участки соснового леса, а также березовые рощи и мощные дубовые леса. Некоторые специалисты отмечают, что белые грибы могут произрастать в ильмовых и вязовых лесах. Обнаруженные там березовые, сосновые и еловые разновидности боровиков подтверждает эту теорию. Возраст леса — ключевой фактор при выборе места для сбора грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еще один ключевой фактор обитания боровиков — возраст леса. Особенно удачными для «тихой охоты» являются лесные массивы, где деревья достигли возраста 20-50 лет и старше. Наиболее благоприятный месяц для сбора белых грибов — это август, когда грибы растут наиболее активно. Белые грибы: рецепты Самое простое, как можно приготовить белые грибы — это просто обжарить или потушить их в сметане. С картошкой или без — тут все зависит только от фантазии повара. Из белых грибов также делают грибную икру, грибной жюльен или легкий суп. Ранее URA.RU собрало наиболее легкие и популярные рецепты блюд из белых грибов. К бульону с грибами стоит добавить картошку, морковь и зелень Фото: Александр Мамаев © URA.RU Для приготовления легкого супа из белых грибов необходимо отварить боровики около часа. Далее сцедить бульон через марлю, а грибы промыть. Отдельно на растительном масле обжарить лук и тертую морковь. Бульон с грибами еще раз довести до кипения, добавить нарезанный брусочками картофель и варить 15 минут. Следующий шаг — положить обжаренные лук с морковью, довести бульон до кипения, добавить соль и перец по вкусу. На огне кастрюля должна простоять еще пять минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белый гриб имеет красивую благородную внешность и превосходный вкус, его можно встретить в хвойных и пихтовых лесах, реже плодоносит в лиственных. Но съедобные грибы легко перепутать с ядовитыми и несъедобными, так как они очень похожи друг на друга. Как их различать — в материале на URA.RU. В природе существует более двадцати видов белого гриба. В зависимости от места произрастания его называют: еловый, дубовый, березовый или сосновый. Для них характерна крепкая мясистая шляпка, поверхность которой немного липкая и не меняет оттенок на изломе. Шляпка в нижней части у молодого гриба белая, но через некоторое время она начинает желтеть или даже становиться зеленой. У ножки белого гриба плотная структура, окрас — от белого до буроватого. У молодых грибочков ножки бочкообразной формы, более подросшие грибы имеют цилиндрическую ножку. Съедобные и ядовитые грибы на первый взгляд очень похожи друг на друга. Чтобы их не перепутать, нужно понимать, чем они отличаются между собой. Желчный гриб Этот гриб, который обитает в сухих еловых и сосновых лесах, больше других внешне похож на обычный боровик. Некоторые грибы имеющие светло-серую шляпку и напоминают подберезовики. Как отличить желчный гриб от белого гриба У желчного гриба шляпка в нижней части розоватая, при этом сетка сверху на ножке темнее, чем у съедобного гриба. Если ножку срезать, то она станет лиловой или розовой. Сам гриб имеет горький вкус. И как только вы положите его в корзину, горькими станут все грибы в ней. Отравиться этой горечью нельзя, но съесть блюдо с такими грибами невозможно. Сатанинский гриб Этот гриб, произрастающий в густых орешниках и дубравах, самый ядовитый и опасный. К нему даже нельзя прикасаться. Гриб издает запах гнили, шляпка и ножка после срезания становятся синими, а потом краснеют. Как отличить сатанинский гриб от белого гриба Сатанинский гриб, чаще всего, имеет белую шляпку, нижняя часть которой окрашена в розоватый или темно-красный цвет. Ножка у сатанинского гриба бывает желтоватой или ярко-желтой, может проглядываться сетчатый рисунок темно-розового или же красного цвета. Болетус Гриб может быть двух разновидностей красивый и серый. Оба похожи на белый — дубовик. У гриба горький вкус, блюда с болетусом невозможно употреблять в пищу. Как отличить болетус от белого гриба: На ножке болетуса серого нет красной сеточки, а вкус у него горький. Грибная ножка может быть ярче, окраска плавно переходит от лиловой к бордовой. Болетус красивый имеет желтоватый цвет трубочек и красный оттенок ножки. На срезе появляется синяя окраска. Традиционными местами для сбора боровиков являются хвойные и пихтовые леса, солнечные и светлые участки соснового леса, а также березовые рощи и мощные дубовые леса. Некоторые специалисты отмечают, что белые грибы могут произрастать в ильмовых и вязовых лесах. Обнаруженные там березовые, сосновые и еловые разновидности боровиков подтверждает эту теорию. Еще один ключевой фактор обитания боровиков — возраст леса. Особенно удачными для «тихой охоты» являются лесные массивы, где деревья достигли возраста 20-50 лет и старше. Наиболее благоприятный месяц для сбора белых грибов — это август, когда грибы растут наиболее активно. Самое простое, как можно приготовить белые грибы — это просто обжарить или потушить их в сметане. С картошкой или без — тут все зависит только от фантазии повара. Из белых грибов также делают грибную икру, грибной жюльен или легкий суп. Ранее URA.RU собрало наиболее легкие и популярные рецепты блюд из белых грибов. Для приготовления легкого супа из белых грибов необходимо отварить боровики около часа. Далее сцедить бульон через марлю, а грибы промыть. Отдельно на растительном масле обжарить лук и тертую морковь. Бульон с грибами еще раз довести до кипения, добавить нарезанный брусочками картофель и варить 15 минут. Следующий шаг — положить обжаренные лук с морковью, довести бульон до кипения, добавить соль и перец по вкусу. На огне кастрюля должна простоять еще пять минут.