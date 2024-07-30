Водитель КАМАЗа, по чьей вине сошел с рельсов поезд, остается в реанимации

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Водитель КАМАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом, находится в тяжелом состоянии
Водитель КАМАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом, находится в тяжелом состоянии Фото:

Водитель КАМАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении областной больницы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.

«Мужчина [водитель КАМАЗа] доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 [Волгограда], состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», — сказали в экстренных службах. Их слова передает РИА Новости. Кроме того, в тяжелом состоянии также находится 52-летняя женщина-пассажирка.

В районе станции Котельниково Волгоградской области 29 июля столкнулись КАМАЗ и пассажирский поезд. В результате схода вагона с рельсов пострадало 140 человек, а водителя грузовика госпитализировали и ввели в искусственную кому. 30 июля мужчину вертолетом перевезли в больницу в Волгоград.

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Водитель КАМАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении областной больницы. Об этом сообщили в экстренных службах региона. «Мужчина [водитель КАМАЗа] доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 [Волгограда], состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», — сказали в экстренных службах. Их слова передает РИА Новости. Кроме того, в тяжелом состоянии также находится 52-летняя женщина-пассажирка. В районе станции Котельниково Волгоградской области 29 июля столкнулись КАМАЗ и пассажирский поезд. В результате схода вагона с рельсов пострадало 140 человек, а водителя грузовика госпитализировали и ввели в искусственную кому. 30 июля мужчину вертолетом перевезли в больницу в Волгоград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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