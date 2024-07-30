Водитель КАМАЗа, по чьей вине сошел с рельсов поезд, остается в реанимации

Водитель КАМАЗа, который столкнулся с пассажирским поездом в Волгоградской области, остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении областной больницы. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
«Мужчина [водитель КАМАЗа] доставлен санитарной авиацией в больницу скорой помощи номер 25 [Волгограда], состояние оценивается как тяжелое, оказывается необходимая помощь в условиях реанимации», — сказали в экстренных службах. Их слова передает РИА Новости. Кроме того, в тяжелом состоянии также находится 52-летняя женщина-пассажирка.
В районе станции Котельниково Волгоградской области 29 июля столкнулись КАМАЗ и пассажирский поезд. В результате схода вагона с рельсов пострадало 140 человек, а водителя грузовика госпитализировали и ввели в искусственную кому. 30 июля мужчину вертолетом перевезли в больницу в Волгоград.
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