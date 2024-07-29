Число пострадавших после ЧП с поездом под Волгоградом выросло: что известно о происшествии

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека

30 июля 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

Троих пострадавших в ЧП в Волгоградской области доставили вертолетом в Волгоград Фото: Илья Московец © URA.RU В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 52 человека. Среди них 10 детей, и трое находятся в тяжелом состоянии. Что известно о поисково-спасательных работах на месте схода поезда — в материале URA.RU. Новость по теме Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Фоторепортаж Эвакуация пострадавших Все пострадавшие были эвакуированы из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда для стабилизации вагонов на железнодорожном полотне. К месту аварии прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Спасатели помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции для продолжения пути. 339 человек находятся в пунктах временного размещения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены на вертолете в Волгоград для получения необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. 30 человек, включая 10 детей, проходят обследование и лечение в ЦРБ Котельниково. Губернатор региона выразил пожелания скорейшего выздоровления и подчеркнул важность оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Отправка непострадавших вагонов Девять вагонов поезда, которые не пострадали при ДТП, отправлены в пункт назначения вместе с пассажирами. 12 пассажирских поездов следуют с опозданием из-за происшествия, передает ТАСС, ссылаясь на пассажиров поезда. Железнодорожники прилагают все усилия для сокращения задержек и восстановления движения. Завершение поисково-спасательных работ Поисково-спасательные работы на месте столкновения завершены. Спасатели МЧС России оказали необходимую помощь и обеспечили доставку багажа пассажиров до станции Котельники, сообщили в МЧС. Там уточнили, что последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 52 человека. Среди них 10 детей, и трое находятся в тяжелом состоянии. Что известно о поисково-спасательных работах на месте схода поезда — в материале URA.RU. Все пострадавшие были эвакуированы из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда для стабилизации вагонов на железнодорожном полотне. К месту аварии прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Спасатели помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции для продолжения пути. 339 человек находятся в пунктах временного размещения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены на вертолете в Волгоград для получения необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. 30 человек, включая 10 детей, проходят обследование и лечение в ЦРБ Котельниково. Губернатор региона выразил пожелания скорейшего выздоровления и подчеркнул важность оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Девять вагонов поезда, которые не пострадали при ДТП, отправлены в пункт назначения вместе с пассажирами. 12 пассажирских поездов следуют с опозданием из-за происшествия, передает ТАСС, ссылаясь на пассажиров поезда. Железнодорожники прилагают все усилия для сокращения задержек и восстановления движения. Поисково-спасательные работы на месте столкновения завершены. Спасатели МЧС России оказали необходимую помощь и обеспечили доставку багажа пассажиров до станции Котельники, сообщили в МЧС. Там уточнили, что последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники.