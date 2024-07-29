29 июля 2024

Число пострадавших после ЧП с поездом под Волгоградом выросло: что известно о происшествии

При сходе поезда под Волгоградом пострадали 52 человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тактико-специальные учения Центра медицины катастроф. Свердловская область , вертолет мчс
Троих пострадавших в ЧП в Волгоградской области доставили вертолетом в Волгоград Фото:

В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 52 человека. Среди них 10 детей, и трое находятся в тяжелом состоянии. Что известно о поисково-спасательных работах на месте схода поезда — в материале URA.RU.

Новость по теме
Поезд сошел с рельсов в Волгоградской области. Фоторепортаж

Эвакуация пострадавших

Все пострадавшие были эвакуированы из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда для стабилизации вагонов на железнодорожном полотне. К месту аварии прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Спасатели помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции для продолжения пути. 339 человек находятся в пунктах временного размещения.

Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены на вертолете в Волгоград для получения необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. 30 человек, включая 10 детей, проходят обследование и лечение в ЦРБ Котельниково. Губернатор региона выразил пожелания скорейшего выздоровления и подчеркнул важность оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Отправка непострадавших вагонов

Девять вагонов поезда, которые не пострадали при ДТП, отправлены в пункт назначения вместе с пассажирами. 12 пассажирских поездов следуют с опозданием из-за происшествия, передает ТАСС, ссылаясь на пассажиров поезда. Железнодорожники прилагают все усилия для сокращения задержек и восстановления движения.

Завершение поисково-спасательных работ

Поисково-спасательные работы на месте столкновения завершены. Спасатели МЧС России оказали необходимую помощь и обеспечили доставку багажа пассажиров до станции Котельники, сообщили в МЧС. Там уточнили, что последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 52 человека. Среди них 10 детей, и трое находятся в тяжелом состоянии. Что известно о поисково-спасательных работах на месте схода поезда — в материале URA.RU. Все пострадавшие были эвакуированы из сошедших с рельсов вагонов, сообщили в пресс-службе администрации региона. Ожидается прибытие аварийно-восстановительного поезда для стабилизации вагонов на железнодорожном полотне. К месту аварии прибыла аэромобильная группировка МЧС России. Спасатели помогут пассажирам забрать свои вещи и добраться до станции для продолжения пути. 339 человек находятся в пунктах временного размещения. Трое пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены на вертолете в Волгоград для получения необходимой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. 30 человек, включая 10 детей, проходят обследование и лечение в ЦРБ Котельниково. Губернатор региона выразил пожелания скорейшего выздоровления и подчеркнул важность оказания всей необходимой помощи пострадавшим. Девять вагонов поезда, которые не пострадали при ДТП, отправлены в пункт назначения вместе с пассажирами. 12 пассажирских поездов следуют с опозданием из-за происшествия, передает ТАСС, ссылаясь на пассажиров поезда. Железнодорожники прилагают все усилия для сокращения задержек и восстановления движения. Поисково-спасательные работы на месте столкновения завершены. Спасатели МЧС России оказали необходимую помощь и обеспечили доставку багажа пассажиров до станции Котельники, сообщили в МЧС. Там уточнили, что последствия аварии ликвидируют 324 человека и 109 единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...