В поезде, сошедшем с рельсов под Волгоградом, ехали 956 пассажиров

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ЧП произошло на неохраняемом переезде Фото:
новость из сюжета
Под Волгоградом пассажирский поезд сошел с рельсов

В поезде, который накануне днем сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом, ехали 956 пассажиров. Часть из них госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина-пассажир, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

ЧП произошло 29 июля на неохраняемом переезде на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области. Грузовик КАМАз выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. «В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы», — сообщает подробности Западное МСУТ в telegram-канале.

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Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ. Его расследованием займется Второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Ростове-на-Дону) Западного МСУТ СК РФ. В настоящее время произведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели.

Ранее супруга водителя КАМАЗа, по чьей вине, предварительно, произошло ЧП, пожаловалась на угрозы, поступающие ее семье. Сам водитель находится в реанимации.

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В поезде, который накануне днем сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом, ехали 956 пассажиров. Часть из них госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина-пассажир, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. ЧП произошло 29 июля на неохраняемом переезде на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области. Грузовик КАМАз выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. «В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы», — сообщает подробности Западное МСУТ в telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ. Его расследованием займется Второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Ростове-на-Дону) Западного МСУТ СК РФ. В настоящее время произведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Ранее супруга водителя КАМАЗа, по чьей вине, предварительно, произошло ЧП, пожаловалась на угрозы, поступающие ее семье. Сам водитель находится в реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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