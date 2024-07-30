В поезде, сошедшем с рельсов под Волгоградом, ехали 956 пассажиров

30 июля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

В поезде, который накануне днем сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения с КАМАЗом, ехали 956 пассажиров. Часть из них госпитализированы. В тяжелом состоянии находятся водитель грузовой машины, помощник машиниста и 54-летняя женщина-пассажир, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. ЧП произошло 29 июля на неохраняемом переезде на 185-м километре перегона Котельниково — Гремячий в Волгоградской области. Грузовик КАМАз выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал. В результате вагоны сошли с рельсов и опрокинулись. «В момент инцидента в поезде находились 956 пассажиров, часть из которых с различными травмами были госпитализированы», — сообщает подробности Западное МСУТ в telegram-канале. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ. Его расследованием займется Второй отдел по расследованию особо важных дел (с дислокацией в Ростове-на-Дону) Западного МСУТ СК РФ. В настоящее время произведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели. Ранее супруга водителя КАМАЗа, по чьей вине, предварительно, произошло ЧП, пожаловалась на угрозы, поступающие ее семье. Сам водитель находится в реанимации.