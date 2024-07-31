Свердловский военный рассказал, как встретил на фронте свою будущую жену

Младший сержант медроты из Екатеринбурга Вячеслав Усанов встретил будущую жену — военнослужащую танкового полка из Челябинска Ларису Полякову в зоне боевых действий. Боец признался корреспонденту URA.RU, что влюбился в Ларису именно в тот момент, когда увидел, как она собирает и разбирает автомат Калашникова. В дальнейшем влюбленные зарегистрировали брак.
«Лариса произвела на меня впечатление своей активностью и смелостью. Так сказать, подготовка, полученная ею еще во времена СССР, была очевидна благодаря ее навыкам в обращении с оружием и знаниям в области тактической медицины. Наверное, именно ее мастерство в сборке и разборке автомата АК стало тем моментом, когда я по-настоящему в нее влюбился. Такая красивая и хрупкая женщина, так умело обращается с оружием. Обычно такое только в кино встретишь», — поделился солдат.
Условия были суровыми: ограниченное количество медикаментов, техника на ремонте, постоянные обстрелы врага и жизнь в непрочных укрытиях. Для девушек, привыкших к городской жизни, условия были особенно тяжелыми: отсутствие благ цивилизации, ограниченный доступ к электричеству, приготовление пищи на костре и необходимость ходить в туалет на улице с охраной. «Несмотря на все трудности, мы приспосабливались, продолжали нести ночные дежурства, а отношения наши только укреплялись. Спустя некоторое время мы признались друг другу в чувствах», — вспоминает екатеринбуржец.
Вячеслав и Лариса вместе прошли через множество трудностей, среди которых были интенсивные обстрелы. Однако, несмотря на все препятствия, они сохранили свои чувства друг к другу. В ноябре 2023 года пара воспользовалась отпуском, чтобы пожениться. Они выбрали для регистрации брака Челябинскую область. «Наша свадьба состоялась 3 декабря 2023 года в ЗАГСе Сосновского муниципального района и прошла в скромной обстановке из-за нехватки времени на подготовку». Сразу после бракосочетания они вернулись на фронт, где продолжают оказывать друг другу поддержку.
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