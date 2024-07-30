Российские войска освободили Ленинское в ДНР

ВС РФ освободили от солдат ВСУ очередной населенный пункт в ДНР. Российские военные заняли Ленинское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Информацию об этом МО распространило в своем
Ранее ВС РФ установили контроль над селом Прогресс. Это значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Отмечается, что теперь военные могут полностью сдерживать транспортировку войск и ресурсов ВСУ.
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