Российские войска освободили Ленинское в ДНР

30 июля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили в ДНР еще один населенный пункт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU ВС РФ освободили от солдат ВСУ очередной населенный пункт в ДНР. Российские военные заняли Ленинское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Информацию об этом МО распространило в своем telegram-канале . Ранее ВС РФ установили контроль над селом Прогресс. Это значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Отмечается, что теперь военные могут полностью сдерживать транспортировку войск и ресурсов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ освободили от солдат ВСУ очередной населенный пункт в ДНР. Российские военные заняли Ленинское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Информацию об этом МО распространило в своем telegram-канале. Ранее ВС РФ установили контроль над селом Прогресс. Это значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Отмечается, что теперь военные могут полностью сдерживать транспортировку войск и ресурсов ВСУ.