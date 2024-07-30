Российские войска освободили Ленинское в ДНР

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ВС РФ освободили в ДНР еще один населенный пункт Фото:

ВС РФ освободили от солдат ВСУ очередной населенный пункт в ДНР. Российские военные заняли Ленинское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Информацию об этом МО распространило в своем telegram-канале.

Ранее ВС РФ установили контроль над селом Прогресс. Это значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Отмечается, что теперь военные могут полностью сдерживать транспортировку войск и ресурсов ВСУ.

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ВС РФ освободили от солдат ВСУ очередной населенный пункт в ДНР. Российские военные заняли Ленинское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных действий освободили населенный пункт Ленинское Донецкой Народной Республики», — сообщило ведомство. Информацию об этом МО распространило в своем telegram-канале. Ранее ВС РФ установили контроль над селом Прогресс. Это значительно ограничило логистические возможности украинской армии. Отмечается, что теперь военные могут полностью сдерживать транспортировку войск и ресурсов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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