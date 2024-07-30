В России легализовали майнинг криптовалют

В Государственной думе РФ принят закон о регулировании майнинга криптовалют в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента. Теперь майнингом смогут заниматься исключительно российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр.
«Осуществлять майнинг будут вправе только российские юрлица и ИП, включенные в соответствующий реестр», — сообщили РИА Новости со ссылкой на ГД. Отмечается, что россияне без статуса ИП и включения в реестр также смогут заниматься майнингом, но при условии, если не будут превышать установленные кабмином лимиты энергопотребления. Данный закон принят Госдумой на пленарном заседании 30 июля.
Закон также предусматривает, что майнеры обязаны будут предоставлять информацию о добытой криптовалюте и ее адресах-идентификаторах в орган, который будет уполномочен правительством. Кроме того, правительство получает полномочия запрещать майнинг в отдельных регионах или на их частях.
Ранее президент России Владимир Путин потребовал законодательно урегулировать майнинг криптовалют. Он отметил, что без регуляции данного процесса появятся существенные риски для энергетической инфраструктуры страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.