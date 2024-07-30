Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

30 июля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

За сутки в РФ создают до четырех тысяч FPV-дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Это констатировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал Белоусов во время общения с военнослужащими. Его слова приводит РИА Новости. Ранее также сообщалось, что корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Это констатировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал Белоусов во время общения с военнослужащими. Его слова приводит РИА Новости. Ранее также сообщалось, что корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки.