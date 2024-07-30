Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

За сутки в РФ создают до четырех тысяч FPV-дронов
Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Это констатировал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал Белоусов во время общения с военнослужащими. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее также сообщалось, что корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки.
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