Белоусов: в России резко выросло производство FPV-дронов

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За сутки в РФ создают до четырех тысяч FPV-дронов Фото:

Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Это констатировал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал Белоусов во время общения с военнослужащими. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее также сообщалось, что корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки.

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Производство FPV-дронов в России резко увеличилось. Это констатировал министр обороны РФ Андрей Белоусов. «Количество FPV-дронов резко увеличилось. Сейчас, я посмотрел, под четыре тысячи уже в сутки», — сказал Белоусов во время общения с военнослужащими. Его слова приводит РИА Новости. Ранее также сообщалось, что корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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