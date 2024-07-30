30 июля 2024

«Врет»: Бакальчук процитировала Алсу, объясняя проблемы с мужем

Бакальчук: Владислав врет, когда говорит о давлении
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Бакальчук прокомментировала скандал о «рейдерском захвате» Wildberries Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа Владислава во лжи, процитировав певицу Алсу. Она заявила, что супруг «врет», когда говорит о каком-либо давлении со стороны руководства другой компании.

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«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», — заявила Бакальчук в интервью «Комсомольской правде».

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О планах по объединению Russ и Wildberries объявили в июне. Муж Бакальчук заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал помочь. Певец Тимати призвал вернуть Бакальчук в семью. Сама Бакальчук сообщила, что подала в суд документы, чтобы развестись с супругом.

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Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа Владислава во лжи, процитировав певицу Алсу. Она заявила, что супруг «врет», когда говорит о каком-либо давлении со стороны руководства другой компании. «Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», — заявила Бакальчук в интервью «Комсомольской правде». О планах по объединению Russ и Wildberries объявили в июне. Муж Бакальчук заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал помочь. Певец Тимати призвал вернуть Бакальчук в семью. Сама Бакальчук сообщила, что подала в суд документы, чтобы развестись с супругом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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