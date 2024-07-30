«Врет»: Бакальчук процитировала Алсу, объясняя проблемы с мужем

Бакальчук: Владислав врет, когда говорит о давлении

31 июля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Глава Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила своего мужа Владислава во лжи, процитировав певицу Алсу. Она заявила, что супруг «врет», когда говорит о каком-либо давлении со стороны руководства другой компании. «Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом — врет. Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», — заявила Бакальчук в интервью «Комсомольской правде». О планах по объединению Russ и Wildberries объявили в июне. Муж Бакальчук заявил главе Чечни Рамзану Кадырову, что не может увидеться с женой, которую «оградили рейдеры». Кадыров назвал происходящее рейдерским захватом и пообещал помочь. Певец Тимати призвал вернуть Бакальчук в семью. Сама Бакальчук сообщила, что подала в суд документы, чтобы развестись с супругом.