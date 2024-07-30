30 июля 2024

Госдеп: НАТО приступила к выработке новой стратегии в отношении РФ

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Разработка стратегии завершится в следующем месяце Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военно-политический блок (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

«НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России», — сказал О’Брайен. Его слова опубликовали на сайте Сената Конгресса США. Он отметил, что все члены альянса согласны с тем, что Китай «решающий сторонник» РФ в конфликте на Украине.

При этом О’Брайен подчеркнул, что США не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он также заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая.

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Военно-политический блок (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России», — сказал О’Брайен. Его слова опубликовали на сайте Сената Конгресса США. Он отметил, что все члены альянса согласны с тем, что Китай «решающий сторонник» РФ в конфликте на Украине. При этом О’Брайен подчеркнул, что США не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он также заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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