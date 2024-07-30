Госдеп: НАТО приступила к выработке новой стратегии в отношении РФ

31 июля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 +

Разработка стратегии завершится в следующем месяце Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военно-политический блок (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России», — сказал О’Брайен. Его слова опубликовали на сайте Сената Конгресса США. Он отметил, что все члены альянса согласны с тем, что Китай «решающий сторонник» РФ в конфликте на Украине. При этом О’Брайен подчеркнул, что США не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он также заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военно-политический блок (НАТО) приступает к разработке новой стратегии в отношении России. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. «НАТО в следующие месяцы разработает новую стратегию в отношении России», — сказал О’Брайен. Его слова опубликовали на сайте Сената Конгресса США. Он отметил, что все члены альянса согласны с тем, что Китай «решающий сторонник» РФ в конфликте на Украине. При этом О’Брайен подчеркнул, что США не могут одни обеспечить Украине успех в ее противостоянии с Россией. Он также заявили о намерении создать торговый маршрут в обход России и Китая.